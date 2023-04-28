Google’da tasarruf önlemleri: Atıştırmalıklar kaldırıldı

San Francisco ofisinde çalışan ve ismi açıklanmayan bir Google proje yöneticisi The Atlantic ile yaptığı bir röportajda, Google'ın M&M'leri, kekleri ve Maui-onion cipslerini kaldırdığını söyledi.

Google, eylemin amacının sürekli değişen ekonominin ortasında maliyetleri düşürmek olduğunu bildirdi.

Bu yılın başlarında Google, birkaç ay içinde bir dizi işten çıkarmanın gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Alphabet'in Finans Müdürü Ruth Porat'a göre şirket, uzun vadeli karlılık elde etmek için "maliyet yapısını" iyileştirmek için önemli bir süreç yürütüyor.

Google, yapay zeka ürünlerine yönelik artan talep de dahil olmak üzere diğer faydalı girişimlere daha fazla kaynak yatırmayı planlıyor.

Business Insider'a göre Google sözcüsü Ryan Lamont, bu yiyecek ikramiyelerinin kaldırılmasının kuruluşun diğer finansal ihtiyaçlarını iyileştirmek anlamına geleceğini açıkladı.

Lamont, "Sürekli olarak söylediğimiz gibi, sektör lideri avantajlar, avantajlar ve ofis olanakları için çıtayı yüksek tuttuk ve bunu gelecekte de sürdüreceğiz" dedi.