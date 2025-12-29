Google’dan 20 yıllık Gmail adresleri için yeni dönem başladı

Dünyanın en büyük e-posta hizmetlerinden birini sunan Google, yaklaşık 20 yıldır değiştirilemeyen "@gmail.com" uzantılı e-posta adresleri için önemli bir yeniliği kademeli olarak devreye soktu.

Bugüne kadar kullanıcılar Gmail hesaplarındaki kullanıcı adını değiştirebilse de YouTube, Google Drive ve Google Maps gibi hizmetlerdeki verilerini korumak için e-posta adreslerini değiştiremiyordu.

Bu durum, özellikle genç yaşta alınmış e-posta adreslerini yıllarca kullanmak zorunda kalanlar için sorun yaratıyordu.

Ancak son günlerde Google'ın kullanıcıların @gmail.com ile biten e-posta adreslerine değiştirirken tüm eski maillerini ve hesap verilerini korumasına olanak tanıyan yeni özelliği kademeli olarak kullanıma sunduğu ortaya çıktı.

Değişiklik ilk kez sınırlı bir kullanıcı grubunda ortaya çıktı

Değişiklik ilk kez çarşamba günü Google Pixel Hub Telegram grubunda fark edildi. Şu ana kadar özelliğin yalnızca Gmail'in Hintçe destek sayfasında olduğu tespit edildi.

Ancak yeniliğin zamanla diğer dil ve bölgelere de yayılacağı belirtiliyor. Hintçe destek sayfasında "Google e-posta adresini değiştirme özelliğini kademeli olarak tüm kullanıcılara sunacak. Bu nedenle yeni özellik şu anda erişilebilir olmayabilir" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Nasıl işleyecek?

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, yeni özellikle birlikte kullanıcılar Gmail adreslerini değiştirebilecek. Ancak eski e-posta adresleri silinmeyecek ve otomatik olarak "takma ad" haline gelecek. Eski adrese gönderilen e-postalar da alınmaya devam edecek.

Kullanıcılar hem eski hem de yeni e-posta adreslerini kullanarak Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Play gibi platformlara giriş yapabilecek. Tüm dosyalar, fotoğraflar, abonelikler, takvim davetleri ve satın alma geçmişi aynı hesapta korunacak.

E-posta adresi değişikliğine yıllık ve sayısal sınır getirildi

Hintçe destek sayfasında yer alan bilgilere göre e-posta adresi 12 ayda yalnızca bir kez değiştirilebilecek. Ayrıca bir hesap için en fazla üç yeni adres oluşturulabilecek.

Bu değişiklik yalnızca @gmail.com uzantılı bireysel hesaplar için geçerli olacak. İşverenler, okullar veya kurumlar üzerinden alınan Google hesapları bu kapsamda yer almıyor.

Bir diğer sınırlama ise alınacak yeni e-posta adresinin başka biri tarafından kullanılmıyor olması gerekiyor.