Google’dan çip üreticisi Marvell ile 12,2 milyar dolarlık anlaşma

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Deniz Güldağ

Google, Silikon Vadisi merkezli Marvell ile arama motorunun yapay zeka sistemlerinde kullandığı Tensor Processing Unit (TPU) adı verilen özel çiplerin geliştirilmesi için anlaştı. Marvell, iki şirketin Google’ın yapay zeka çipleri için özel donanımlar geliştirmek üzere birlikte çalışacağını açıkladı.

Marvell, anlaşmanın bir parçası olarak Google’a şirketin 58,9 milyon hissesini hisse başına 206,58 dolardan satın alma hakkı veren bir opsiyon sağladı. Bu hak, Google’a toplamda 12,2 milyar dolarlık hisse alımı yapma imkanı sağlıyor.

Marvell, Amazon ve benzeri büyük teknoloji şirketlerinin kendi yapay zeka çiplerini tasarlamasına yardımcı oluyor. Şirketin çözümleri, yapay zeka uygulamalarında yaygın olarak kullanılan Nvidia’nın grafik işlem çiplerine (GPU) de bir alternatif oluşturuyor.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Marvell hisseleri çarşamba günü yüzde 8 yükseldi. Böylece şirketin hisseleri son 12 ayda değerini üç kattan fazla artırmış oldu.