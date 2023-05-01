Google’dan dolandırıcılık uyarısı

Google kısa süre önce tüm Gmail kullanıcılarına, kişisel verilerini tehlikeye atan yeni bir dolandırıcılıkla ilgili açıklamada bulundu.

Google ve Gmail logosunu kullanarak dolandırıcılık gerçekleştiren hackerlar, hesap sahibinin arama yaptığı için ödül kazandığını iddia ediyor.

Google, özellikle Gmail hesap sahiplerinin dikkat etmesi gerektiğini belirten bir uyarı paylaştı.

Bilgisayar korsanlarının kullanıcılara gönderdiği sahte ödül mesajı, kişisel bilgilerin sızdırılmasına yol açabilir. Yazılım devi, sahte bağlantıya tıklayarak kişisel verilerin hackerlar ile paylaşılabileceğine dikkat çekti.