Google'dan Gmail kapatılacak iddialarına yanıt

Teknoloji devi Google, sosyal medyada ortaya çıkan dünyanın en büyük e-posta hizmeti sağlayıcılarından Gmail'in kapatılacağı iddialarına resmi X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İddiaların gerçek olmadığını ifade eden Google paylaşmış olduğu gönderide şu ifadeleri kullandı:

Gmail is here to stay. — Gmail (@gmail) February 22, 2024

* Gmail burada kalmaya devam edecek.