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Google'dan Gmail kapatılacak iddialarına yanıt

Google, sosyal medyada yer alan "Gmail kapanacak" iddialarına resmi X hesabı üzerinden yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Google'dan Gmail kapatılacak iddialarına yanıt
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Teknoloji devi Google, sosyal medyada ortaya çıkan dünyanın en büyük e-posta hizmeti sağlayıcılarından Gmail'in kapatılacağı iddialarına resmi X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İddiaların gerçek olmadığını ifade eden Google paylaşmış olduğu gönderide şu ifadeleri kullandı:

* Gmail burada kalmaya devam edecek.

 

 