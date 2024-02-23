Google'dan Gmail kapatılacak iddialarına yanıt
Google, sosyal medyada yer alan "Gmail kapanacak" iddialarına resmi X hesabı üzerinden yanıt verdi.
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Teknoloji devi Google, sosyal medyada ortaya çıkan dünyanın en büyük e-posta hizmeti sağlayıcılarından Gmail'in kapatılacağı iddialarına resmi X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İddiaların gerçek olmadığını ifade eden Google paylaşmış olduğu gönderide şu ifadeleri kullandı:
Gmail is here to stay.— Gmail (@gmail) February 22, 2024
* Gmail burada kalmaya devam edecek.