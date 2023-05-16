Google’dan intiharları önlemek için yeni özellik

Google, intihar etmeyi düşünen kullanıcılarına engel olabilmek için yeni bir adım attı.

Kullanıcılar, konuyla ilgili Google aramaları yaptığında Google, önceden oluşturulmuş mesajları başka kişilere SMS olarak gönderip, yardım çağrısında bulunacak.

Arama sayfasının en üst kısmında gösterilecek bu mesajlar, "Uluslararası İntiharı Önleme Derneği" ile iş birliği içerisinde oluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Google üst yöneticilerinden Megan Jones Bell, insanların intiharın eşiğine geldikleri krizlerde ne yapacaklarını, kendilerini nasıl anlatacaklarını bilemeyeceklerini ifade ediyor. Uluslararası İntiharı Önleme Derneği iş birliğinde oluşturulan mesajlar, insanların kendilerini kolayca ifade etmelerini sağlayacak.

Google'daki yeni özelliğin Türkiye'deki kullanıcılara nasıl yansıyacağı henüz belirsiz gözüküyor.