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Google’dan iPhone kullanıcılarına yapay zeka jesti: Sürpriz uygulama sessiz sedasız sunuldu

Google’ın Android cihazlarda kullanılabilen yapay zeka asistan aracı Gemini, iPhone için sessiz sedasız piyasaya sürüldü. Ancak sınırlı sayıda ülkede kullanılabiliyor.

Okan Güleş
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Google’dan iPhone kullanıcılarına yapay zeka jesti: Sürpriz uygulama sessiz sedasız sunuldu
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Google, Samsung, Apple ve daha birçok teknoloji devi odak noktasını yapay zekaya yöneltti. Hemen hemen her telefonda artık yapay zeka araçları yer alırken, Apple ise bunu Apple Intelligence ile sunmaya başladı. Fakat Apple Intelligence sınırlı sayıda iPhone’da destekleniyor.

Neyse ki Google, iPhone kullanıcılarına jest yaptı ve Android cihazlarda kullanılan Gemini uygulamasını bağımsız olarak iPhone’a da getirmeye başladı.

GOOGLE GEMINI IPHONE’A GELDİ

İlk etapta Android cihazlar için sunulan Gemini AI uygulaması, beklenmedik şekilde yakın zamanda App Store’da göründü.

Bunu ilk fark eden kaynak ise Macrumors oldu. Güvenilir kaynak, ücretsiz olarak sunulan Gemini AI’in iPhone’lar için yayınlandığını doğruladı. Ancak Gemini şu an için sınırlı sayıda ülkede kullanılabiliyor. Bu ülkelerin şu an için; Avustralya, Hindistan, ABD, İngiltere ve Filipinler’de kullanılabilir.

Öte yandan iPhone kullanıcıları Gemini’ye daha önce sadece Google uygulamasının içerisinden erişebiliyordu. Üstelik erişilebilen özellikler de sınırlıydı. Neyse ki bağımsız olarak sunulan Gemini AI ile sınırlar kaldırıldı.

Kullanıcılar artık özel uygulama, kullanıcıların AI aracısıyla iPhone'larının Dynamic Island ve Lock Screen üzerinden Gemini AI ile etkileşim kurabilecek, Android cihazlardaki özelliklerin hemen hemen hepsine erişebilecek.

GEMINI HANGİ IPHONE’LARLA UYUMLU?

Yakın zamanda görülen Google Gemini uygulaması, iOS 16 ve üzeri tüm iPhone’larda çalışıyor.

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