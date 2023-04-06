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Google’dan mavi tik kararı

Teknoloji firması Google, reklamlara mavi tik getirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi
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Google, Google Ads tarafından doğrulanan reklamverenlere ait arama sonuçlarında görünen bazı reklamlara mavi tik işareti eklemeye hazırlanıyor.

Doğrulanmayan reklamverenlerin reklamlarında söz konusu işaretin çıkmayacağı bildirildi. Bir SEO analisti tarafından fark edilen bu özelliğin, henüz deneme aşamasında olduğu aktarıldı.

Google tarafından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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