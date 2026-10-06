Google'dan radikal karar: Ücretsiz yapay zeka dönemi resmen sona eriyor

Teknoloji devi Google, uzun süredir ücretsiz olarak sunduğu Gemini hizmetinin kullanım şartlarını güncelliyor. Şirket tarafından kısa süre içinde devreye alınması beklenen yeni model uyarınca, üst segment gelişmiş yapay zeka araçları standart ücretsiz erişim kapsamından çıkarılarak ücretli abonelik sistemine dâhil edilecek.

Gemini 3.1 Pro ve 3.6 Flash erişime kapatılıyor

Alınan karar doğrultusunda, daha önce belirli sınırlar çerçevesinde ücretsiz kullanılabilen Gemini 3.1 Pro ve Gemini 3.6 Flash modellerine erişim sonlandırılacak. Karmaşık mantık yürütme, detaylı veri analizi yapma, büyük ölçekli bilgileri işleme ve gelişmiş yazılım kodları hazırlama gibi zorlu görevlerde öne çıkan bu gelişmiş sürümler, yalnızca abonelik satın alan kullanıcıların erişimine açık hale getirilecek.

Ücretsiz tarafta kısıtlı model dönemi başlıyor

Yapılan revizyonun ardından platformun ücretsiz versiyonunda sadece Gemini 3.5 Flash-Lite modelinin kalacağı bildirildi. Daha düşük işlem kapasitesine sahip olan bu versiyonun hızlı ve temel bilgi aramalarında yanıt üretebildiği, ancak geniş kapsamlı belge oluşturma veya detaylı kodlama gibi karmaşık işlemlerde yetersiz kalacağı belirtiliyor.

Yeni fiyatlandırma politikası netleşti

Yapılan son güncellemelerle birlikte, Google'ın gelişmiş yapay zeka özelliklerine ve daha yüksek işlem kapasiteli Gemini Pro / Ultra modellerine erişim için kullanıcılardan aylık 1.000 UAH (Ukrayna Grivnası) üzerinde bir abonelik ücreti talep ediliyor. Güncel döviz kurlarına göre yaklaşık 1.095 TL'ye tekabül eden bu ücret karşılığında kullanıcılar; en gelişmiş yapay zeka modelleri, daha geniş bağlam penceresi, entegre bulut depolama alanı ve kesintisiz performans gibi avantajlardan yararlanabiliyor.