Google’dan yapay zeka için 200 milyar dolarlık finansman ağı

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Google, yapay zeka alanındaki yatırımlarını yalnızca teknoloji ve çip üretimiyle sınırlı tutmayarak, Anthropic’in büyüyen işlem gücü ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 200 milyar dolarlık dev bir finansman ağı oluşturdu.

Bu yapı, yapay zeka çiplerinin üretiminden satın alınmasına, veri merkezlerinin inşasından finansmanına kadar uzanan geniş bir ekosistemi bir araya getiriyor. Google'ın yanı sıra Broadcom, Apollo, Blackstone ve Morgan Stanley gibi finans ve teknoloji şirketleri de bu yapının farklı aşamalarında rol alıyor.

Programın yaklaşık 160 milyar dolarlık kısmını yapay zeka çiplerinin finansmanı oluşturuyor. Böylece yapay zekâ yatırımlarının finansmanı, geleneksel teknoloji şirketi harcamalarının ötesine geçerek Wall Street'in doğrudan dahil olduğu bir modele dönüşüyor.

Google'ın Nvidia'ya karşı TPU hamlesi

Google'ın bu finansman modelinin merkezinde kendi geliştirdiği yapay zeka çipleri bulunuyor.

Google, Broadcom ile birlikte 2016'dan bu yana geliştirdiği Tensor Processing Unit (TPU) çiplerini artık dış müşterilere de satıyor. Şirket, binlerce TPU'yu tek bir sistem içerisinde birleştirerek "pod" adı verilen sunucu kümeleri halinde müşterilerine sunuyor.

TPU satışlarının hızla artması, yapay zeka işlemcilerinde Nvidia'nın hakimiyetine alternatif oluşturuyor.

Anthropic'in artan işlem gücü ihtiyacı ise Google, Broadcom ve Wall Street yatırımcılarını finansal riskleri paylaşabilecekleri daha karmaşık bir model oluşturmaya yöneltti.

Çipler satın alınıyor, Anthropic'e kiralanıyor

Finansman modelinde Google veri merkezleri için kira garantisi sağlarken, Broadcom çipleri satın almayı ve finansmanın bir bölümünü üstlenmeyi taahhüt ediyor.

Apollo ve Blackstone gibi özel kredi sağlayıcıları ise çiplerin satın alınmasını finanse ediyor. Daha sonra bu donanım Anthropic'e kiralanıyor.

Morgan Stanley de dış yatırımcıların finanse ettiği özel amaçlı bir şirket üzerinden çiplerin satın alınarak Anthropic'e kiralanmasını sağlayan finansman yapısını oluşturdu.

Haziran ayında bu özel amaçlı şirketin yaklaşık 1 milyon TPU içeren 35 milyar dolarlık yapay zeka donanımı satın aldığı belirtildi.

Modelde Broadcom da önemli bir risk üstleniyor. Şirket, Anthropic'in kira ödemelerini durdurması ve donanımın satışından elde edilen gelirin borcu karşılamaya yetmemesi durumunda yaklaşık 30 milyar dolarlık üst düzey finansmanı garanti ediyor.

Broadcom'un 128 milyar dolarlık taahhüdü

Google, nisan ayında Anthropic'in kullanacağı ilave 3,5 gigawatt kapasiteli TPU donanımını Broadcom'a satmayı kabul etti.

Broadcom'un mali kayıtlarında ise 2027 ve 2028 mali yıllarında toplam 128 milyar dolarlık satın alma taahhüdü yer alıyor.

Bu rakamlar, yapay zekâ çiplerine yönelik talebin yalnızca teknoloji şirketlerinin yatırım planlarını değil, çip üreticilerinin gelecekteki finansal yükümlülüklerini ve Wall Street'in kredi piyasasını da doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Google, veri merkezlerini de finanse ediyor

Yapay zeka çiplerinin çalışabilmesi için devasa veri merkezi kapasitesine ihtiyaç duyulması, finansman ağının ikinci ayağını oluşturuyor.

Google, TPU'ları barındıracak veri merkezlerinin geliştirilmesi için kripto madenciliği şirketleriyle de iş birliği yapıyor.

TeraWulf, Google'ın kira garantisi sağladığı ilk şirket olarak New York eyaletinde 360 megawatt kapasiteli bir veri merkezi kuruyor. Google'ın kira garantisiyle desteklenen proje için 3,2 milyar dolarlık inşaat tahvili ihraç edildi.

Google ayrıca Cipher Digital ve Hut 8 gibi şirketlerle Teksas ve Louisiana'da yeni veri merkezi projeleri geliştiriyor.

Financial Times'ın belirlemelerine göre Google desteğiyle geliştirilen toplam 1,4 gigawatt kapasiteli beş proje yaklaşık 15 milyar dolarlık borç finansmanı sağladı.

Google bugüne kadar toplam 2,4 gigawatt kapasiteli 10 veri merkezi projesine kira garantisi verdi.

Ancak bu garantiler Google için de önemli bir finansal risk yaratıyor. Tüm kira sözleşmelerinin başarısız olması halinde şirketin üstlenebileceği toplam yükümlülüğün 44 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Google destekli projeler daha ucuza borçlanıyor

Google'ın oluşturduğu finansman modelinin bir diğer dikkat çekici tarafı ise borçlanma maliyeti.

Google destekli veri merkezi projeleri ortalama yüzde 7,1 faizle borçlanırken, Nvidia ekosistemindeki benzer projelerde ortalama faiz oranı yüzde 9,3 seviyesinde bulunuyor.

Bu fark, Google'ın uzun vadeli kira garantilerinin yatırımcılar açısından projelerin riskini azaltması ve dolayısıyla finansman maliyetlerini aşağı çekmesi açısından önem taşıyor.

200 milyar dolarlık ağın en büyük riski

Yaklaşık 200 milyar dolarlık sözleşme ağı, büyük ölçüde Anthropic'in yapay zekâ çipleri ve veri merkezi kiralarını düzenli biçimde ödeyebilmesine bağlı durumda.

Bu nedenle model yalnızca teknoloji yatırımlarının büyümesini değil, yapay zekâ şirketlerinin gelecekteki harcama kapasitesini de finansal sistemin önemli bir parçası haline getiriyor.

Yapay zeka yatırımlarını gerçekleştiren büyük teknoloji şirketleri ve ileri düzey yapay zeka laboratuvarlarının harcamalarını azaltması halinde, bu yatırımları finanse eden kredi mekanizmasının ve altyapı ekosisteminin de yavaşlama riski bulunuyor.

Google'ın Anthropic için kurduğu model böylece yapay zeka yarışında yalnızca kim daha güçlü çip üretecek? sorusunu değil, bu çipleri ve onları çalıştıracak devasa altyapıyı kimin finanse edeceği? sorusunu da gündemin merkezine taşıyor.