Google’ın akıllı saatleri insülin direncini takip edebilecek

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Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren Google, giyilebilir cihazlarına yeni sağlık özellikleri eklemeye hazırlanıyor.

Şirketin duyurduğu yeni araçlar arasında, kullanıcıların insülin direncindeki değişimlere ilişkin işaretleri takip etmeye yardımcı olacak bir özellik de bulunuyor. Engadget'in haberine göre söz konusu özellik, kapsamlı kan şekeri takibini giyilebilir cihazlara taşımaya yönelik çalışmalar açısından dikkat çekici bir adım olarak öne çıkıyor.

Yeni özellik doğrudan kan şekeri seviyesini sürekli olarak ölçmüyor veya ekranda göstermiyor. Bunun yerine Google, vücudun besinlerden enerji üretme sürecine ilişkin fizyolojik değişimleri analiz ediyor.

Sistem, yapay zekayı ivmeölçer, barometre, kalp atış hızı ve cilt sıcaklığı gibi farklı sensörlerden elde edilen verilerle birleştiriyor.

Google Health uygulaması, insülin direncinde değişim olduğuna işaret eden veriler tespit edilmesi halinde kullanıcıları bilgilendirecek.

100 binden fazla kişinin verisi kullanıldı

Google, insülin direnci özelliğini küçük fizyolojik değişimler ile insülin direnci arasındaki bağlantıları belirlemek amacıyla 100 binden fazla kişiden elde edilen eğitim verileriyle geliştirdi.

Şirket, sistemin teşhis koymak, tedavi uygulamak veya kan şekerini doğrudan ölçmek amacı taşımadığını belirtiyor.

Google'ın Pixel Watch ürünlerinden sorumlu baş ürün yöneticisi Francis Ho, amaçlarının vücutta yaşanan ve dışarıdan fark edilmesi zor değişimleri görünür hale getirmek olduğunu söyledi.

Kullanıcılar, sonuçlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Google Health uygulamasının ücretli sürümündeki yapay zeka koçundan da yararlanabilecek.

Kan basıncı ve gece solunumu da takip edilecek

Google'ın yeni sağlık araçları yalnızca insülin direnciyle sınırlı olmayacak. Sistem, kan basıncı eğilimlerindeki değişimleri ve gece solunum düzenlerini de takip edecek.

Şirket, bu özellikleri daha önce sunduğu sağlık araçlarıyla birlikte "Health Guardian" adı altında bir araya getiriyor.

Sistem, kullanıcıların fark edilmesi güç fizyolojik değişimleri anlamasına ve yaşam tarzlarına ilişkin önleyici adımlar atmasına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Sürekli glikoz ölçümü yapan cihazlar da Health Connect üzerinden sisteme bağlanabilecek.

İlk olarak Pixel Watch 5'te kullanılacak

Google, yeni sağlık özelliklerini New York'ta düzenlediği etkinlikte yeni Pixel akıllı telefonlarla birlikte tanıttı.

Özelliklerin ilk olarak Pixel Watch 5 ve Fitbit Air'de kullanıma sunulacağı, daha sonra diğer cihazlara da geleceği açıklandı.

Pixel Watch 5'in 41 milimetrelik Wi-Fi modeli 399 dolar, 45 milimetrelik modeli ise 429 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Ürünlerin Türkiye'de doğrudan satışa çıkması beklenmiyor.

Yeni saatte geliştirilmiş GPS, daha yüksek çalışma hızı, artırılmış işlem gücü ve yüzde 50 daha fazla bellek bulunuyor.

Google ayrıca cihaz için adım adım kuvvet antrenmanı yönlendirmesi sağlayan bir fitness özelliğini de ilerleyen dönemde kullanıma sunacak.

Giyilebilir cihazlarda glikoz takibi yarışı

Cnbc-e'nin haberine göre teknoloji şirketleri, kan şekeri takibini tüketiciye yönelik giyilebilir cihazlara ve fitness uygulamalarına entegre etmenin yollarını araştırıyor.

Whoop, kan şekeri monitörlerinden elde edilen verileri sistemine dahil etmeyi değerlendirirken, akıllı yüzük üreticisi Oura Health 2024 yılında tıbbi cihaz üreticisi Dexcom'dan 75 milyon dolarlık yatırım aldı.

Apple'ın da kan şekeri takibine yönelik bir uygulamayı test ettiği belirtiliyor.

Google ise sensör ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin ilerleyen dönemde daha kapsamlı glikoz takibinin önünü açabileceğini düşünüyor.

Şirket, ancak bu teknolojinin halen geliştirme aşamasında olduğunu vurguluyor.