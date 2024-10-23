Google’ın Blogger platformu TFF kararıyla erişime engellendi

Google’a ait Blogger platformu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından erişime engelledi.

İfade Özgürlüğü Derneği‘nin (İFÖD) açıklamasına göre Google’ın ücretsiz blog platformu Blogger’ın alan adı ‘blogspot.com’ TFF’nin 22 Ekim 2024 tarihli ve 047-05 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Erişim engeliyle ilgili konuşan Siber hukuk uzmanı, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Hakim onayı şartı aranmadan Türkiye Futbol Federasyonu’na verilen erişim engelleme yetkisinin ne kadar tehlikeli ve keyfi olduğunu daha önceden de dile getirmiştik. Yetkisinin olması kadar bu yetkinin keyfi kullanılması da sorunlu” dedi.

Hakim onayı şartı aranmıyor

Prof. Dr. Akdeniz, "Türkiye Futbol Federasyonu kararları için mevzuatta hakim onayı şartı aranmamış, dolayısıyla kararlar da yayınlanmamakta ve süreç denetimden uzak, tamamen gizli bir şekilde ilerlemekte ve hak arama özgürlüğünü de kısıtlamaktadır" diyen Akdeniz "Kağıt üstünde Federasyonun 'korsan yayınlarla' mücadelesi söz konusu olmakla birlikte, hiç bir kurum Anayasada karşılığı olmayan bir yetkiyle hareket edip, hakim/mahkeme onayı şartı aranmaksızın milyonlarca kullanıcısı olan Blogger gibi bir platformu ansızın sansürleyemez" ifadelerini kullandı.

Akdeniz "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Blogger platformuna yönelik sansür uygulamasına derhal son vermesi gerekir. Aldığı keyfi kararın sonucu hukuka aykırı herhangi bir kullanımda bulunmayan tüm kullanıcıların ifade özgürlüğünü kısıtlamak asla olamaz" dedi.