Google’ın dezenformasyondan para kazandığı ortaya çıktı

Google'ın son birkaç haftada iklim kriziyle ilgili yanlış bilgiler yayan YouTube videolarından para kazandığı yeni bir raporda tespit edildi.

Dezenformasyona Karşı İklim Eylemi (Climate Action Against Disinformation/CAAD) koalisyonunun salı günü yayımladığı bu yeni raporda Google'ın reklam verdiği, iklim krizi hakkında bariz yalanlar içeren 100 videoya dikkat çekiliyor.

Videolar iklim krizinin fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere salınan sera gazı emisyonlarından kaynaklandığını, bunun böyle olduğuna dair ezici bilimsel kanıtlara ve fikir birliğine rağmen reddediyor.

Ayrıca raporda iklim değişikliğiyle mücadele etme yollarına dair aldatıcı içerikler paylaşan 100 video daha tespit edildi.

Bu içerikler arasında, iklim kriziyle ilgili hiçbir şey yapılamayacağına dair yanlış argümanlarla, aslında etkisiz olan ve odağı büyük şirketlerin sera gazı salımlarını azaltmasından uzaklaştıran sözümona çözümlerin teşvik edilmesi gibi dezenformasyonlar yer alıyordu.

Google, Ekim 2021'de politikalarını güncelleyerek iklim krizine ilişkin yerleşmiş bilimsel konsensüsle çelişen içeriklerin reklamlarını ve bunlardan para kazanmayı yasaklayacağını belirtmişti.

Ancak raporda, bu politikayı ihlal etse de video başlamadan gösterilen bir sivrisinek lambası reklamıyla hâlâ yayımlanan video örnekleri tespit edildi.

Araştırmada analiz edilen 200 YouTube videosu 17 Nisan 2023 itibarıyla 73,8 milyon kez görüntülenmişti ve Costco, Tommy Hilfiger, Nike ve Hyundai gibi markaların reklamlarını yayımlıyordu.

Raporun yazarları araştırmayı, YouTube'da "iklim aldatmacası" ve "iklim yalanı" gibi anahtar terimleri aratarak yürüttü. Ardından en az iki ayrı araştırmacı videoları Google ve CAAD'nin iklimle ilgili yanlış bilgilendirme tanımlarına göre değerlendirdi.

Google, veri kümesindeki video listesini incelediğini ve iklim değişikliği inkarcılığı karşıtı politikasını ihlal eden videoların reklamlarını kaldırdığını iddia ediyor.

Politikasını titizlikle uyguladığını belirtiren Google, The Verge'e yaptığı açıklamada uygulamasının her zaman mükemmel olmadığını kabul ederken, şirketin "politikayı ihlal eden içerikleri daha iyi saptama ve kaldırma amacıyla sistemlerini geliştirmek için sürekli çalıştığını" ekledi.

CAAD raporunda, doğru iklim eylemini geciktirebileceğinden küresel ısınmaya karşı etkisiz çözümler öneren içerikleri de kapsayacak şekilde daha geniş bir dezenformasyon tanımı yapılması çağrısında bulunuluyor.

Kar amacı gütmeyen Friends of the Earth'ün iklim dezenformasyonu sözcüsü Erika Seiber ise şöyle dedi:

“Google, durdurmak istediğini söylediği iklim dezenformasyonunu destekliyor... Dezenformasyon, kârlı olduğu için devam ediyor ve büyük teknoloji şirketlerinin bu teşviki ortadan kaldırması gerekiyor.”