Google’ın şirket içi yazışması sızdırıldı: Yarışı kaybediyoruz!

Google'ın sızdırılan şirket içi yazışmasında bir yöneticinin yapay zeka yarışını kaybetme endişesi duyduğu ortaya koydu.

NBC'nin aktardığına göre, adı açıklanmayan yöneticinin mühendislere gönderdiği notta, "OpenAI konusunda çok endişelendik. Ama rahatsız edici gerçek şu ki bu silahlanma yarışını kazanacak konumda değiliz ve OpenAI da değil" ifadeleri yer alıyor.

2022'de yayımlandığından beri fırtına estiren ChatGPT sohbet botunun geliştiricisi OpenAI, Google'ın yapay zeka alanındaki en büyük rakiplerinden.

Google'ın kısa süre önce duyurduğu sohbet botu Bard, ChatGPT'nin başarısını yakalayamadı. Üstelik Microsoft'un Bing arama motoruna ChatGPT'yi entegre etmesi, Google'ı daha da endişelendirdi.

Ancak görünüşe göre, notu yazan Google yöneticinin en büyük endişesi OpenAI değil. Zira notun devamında, "Tabii ki açık kaynak kodlu yapay zekalardan bahsediyorum" deniyor.

"Açıkça söylemek gerekirse, bizi kandırıyorlar. Modellerimiz kalite açısından halen hafif bir avantaja sahip olsa da, fark şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde kapanıyor."

Bu ifadeler, Google, Microsoft, OpenAI ve Meta gibi dev firmaların yapay zeka alanında halen önde olduğunu ama açık kaynaklı sistemlerin de onlara hızla yetiştiği anlamına geliyor.