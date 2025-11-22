Google’ın tahtı sallanıyor: Gençler Google yerine sosyal medya ve yapay zekaya yöneliyor

Yapay zekâ destekli arama araçları pek çok kullanıcı için günlük rutin haline geliyor.

McKinsey’in ağustosta yaptığı bir ankete göre, ABD’li tüketiciler satın alma kararlarında geleneksel arama motorları yerine yapay zekâ tabanlı sohbet arayüzlerini tercih ediyor.

Forbes Advisor ve Talker Research’ün ortak araştırmasına göre Gen Z’nin yüzde 46’sı bilgi ararken Google yerine TikTok, Reddit, Pinterest veya Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanıyor. Bu veri, Google’ın gençlerin arama tercihleriyle ilgili kendi iç araştırmalarını da doğruluyor.

ABD’de sosyal medya aramaları yapay zekayı geçti

EMARKETER verileri ise ABD’de sosyal medya üzerinden arama yapanların, ChatGPT veya Copilot gibi yapay zekâ araçlarını kullananlardan daha fazla olduğunu gösteriyor.

Cloudflare verilerine göre Google, geleneksel arama ve yapay zekâ destekli araçlar arasında hâlâ yaklaşık yüzde 90’lık küresel payıyla lider. Alphabet’in son çeyrek raporunda, Google arama gelirleri yıllık yüzde 15 artışla 56,6 milyar dolara ulaştı.

Arama alışkanlıkları değişiyor

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, bu liderlik istatistikleri TikTok gibi video platformlarında veya Amazon gibi e-ticaret devlerinde yapılan aramaları kapsamıyor. İnternetin daha küçük topluluklara bölündüğü bir dönemde Google’ın genel arama hâkimiyetinin zayıflayabileceği belirtiliyor.

Bu değişim ortamında Lore ve Daydream gibi yeni arama odaklı girişimler de yükselişte.

ChatGPT ve Claude gibi yapay zekâ araçları evdeki malzemelere göre özgün tarifler oluşturabiliyor. TikTok ve Instagram ise tariflerin yapılışını videoyla gösterdiği için özellikle tercih ediliyor.

TikTok aramalarında ilk sırada yemek tarifleri var

Adobe’nin 2023 anketine göre TikTok aramalarının en yaygın kullanım alanı “yemek tarifleri” oldu.

Ayrıca seyahat planlarken otel ve destinasyon videoları görmek kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. TikTok bu yıl videolara entegre otel rezervasyonu özelliğini de tanıttı.

Tasarım ve ilham aramalarında Pinterest zirvede

Pinterest, tasarım ve ilham aramalarında öne çıkıyor. Adobe’ye göre platformdaki kullanıcıların yüzde 62’si tasarım aramaları yapıyor. “Vintage fall aesthetic” gibi temalarla ilgili aramalar son bir yılda yüzde 1.074 arttı.

Instagram ve TikTok da stil ve dekorasyon fikirleri için sık kullanılan diğer platformlar.

Bir ürünü satın almak isteyenler için Amazon ve Walmart hâlâ güçlü seçenekler. EMARKETER, ABD’li tüketicilerin yüzde 56’sının ürün ararken önce Amazon’a yöneldiğini ortaya koyuyor.

Alternatif arama motorları yükselişte

Google’ın veri toplama politikaları nedeniyle alternatif arama motorları da ilgi görüyor. DuckDuckGo ve Brave, kullanıcıların izlenmeden arama yapmasını sağlayan seçenekler sunuyor.

Reddit’te haftalık arama 75 milyonu geçti

Reddit, kullanıcıların doğrudan topluluklardan bilgi aldığı önemli bir kaynak hâline geldi. Üçüncü çeyrekte platformda haftalık arama sayısı 75 milyonu aştı.

2024 Adobe verilerine göre Reddit’te en çok aranan kategoriler teknoloji, haber ve kişisel finans. Kariyer, ilişkiler ve ürün tavsiyeleri de öne çıkan alanlar arasında.

Reddit’in yeni arama aracı Reddit Answers, topluluk tartışmalarını özetleyerek sohbet formatında sunuyor.

Google’dan uzaklaşmak isteyen kullanıcılar için Microsoft’un Bing’i yakın bir seçenek.

Ayrıca OpenAI’ın Atlas’ı veya Perplexity’nin Comet tarayıcıları da yapay zekâ destekli arama deneyimi sunuyor.

Bazı araçlarda sesli asistan bulunması, aramayı daha hızlı ve akıcı hâle getiriyor.

EMARKETER analisti Sky Canaves, “Bir yapay zekâ asistanına konuşmak, Google’da birkaç kelime yazmaktan çok daha ayrıntılı bir sonuç veriyor” diyor.