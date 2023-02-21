Google'ın yeni güncellemesi tasarruf sağlayacak

İnternet tarayıcısı Google Chrome, yeni 110 güncellemesi ile RAM kullanımını yüzde 30’a kadar azaltmayı hedefliyor. Google bu sayede, internet tarayıcısını daha verimli bir hâle getirmeyi amaçlıyor.

Yeni güncelleme ile boştaki sekme tekrar ziyaret edildiğinde Chrome bu sekmeyi yenileyerek kullanıma açacak. Kullanıcılar ayrıca sık kullandıkları bazı siteler için sekmeleri bellek tasarrufu modunun dışında tutulacak şekilde ayarlayabilecek.

Ayrıca enerji tasarrufu ile internet sitelerinde arka plan etkinliği ve görsel efektler sınırlanacak. Bu sayede yüzde 20’lik bir enerji tasarrufu sağlanabileceği ifade ediliyor.

RAM nedir?

RAM (Random Access Memory - Rastgele Erişimli Bellek), bilgisayarlardaki veriler için hızlı erişim ve geçici veri depolama sağlamaktadır. Yüksek RAM’e sahip olmak, işlemlerin daha hızlı ve verimli olmasına yardımcı olur.