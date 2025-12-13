Google’ın yeni yapay zekâsı alışverişi değiştiriyor: Tek fotoğrafla tüm vücut tahmini

Google, sanal alışveriş deneyimini bir adım öteye taşıyarak yeni yapay zekâ güncellemesiyle sadece selfie üzerinden boydan fotoğrafa ihtiyaç duymadan tüm vücudunu tahmin ederek kıyafet denetiyor.

Yapay zekâ teknolojisinin hızı her gün daha da artarken, mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde tanıtılan ve internet üzerinden kişilerin beğendikleri kıyafetleri sanal olarak üzerinde denemesini sağlayan özellik, birkaç gün önce kritik bir güncelleme aldı.

Google'ın "Nano Banana" adını verdiği yapay zekâ görüntü modelini temel alan güncelleme teknolojinin kurallarını değiştirecek cinsten oldu. Önceki versiyonda sanal deneme için kullanıcının boydan çekilmiş tam bir fotoğrafı gerekiyordu. Güncellemenin ardından sadece yüzünüzün göründüğü bir selfie yüklemesi yeterli oluyor.

Sistem, yüklenen selfie'den yola çıkarak, yüz hatlarına ve tipe uygun tam boy bir sanal vücudu oluşturuyor ve seçilen kıyafetleri giydiriyor.

Yapay zeka ince bir sınırda

Teknoloji çevrelerinde bu özellik "pratik" ile "korkutucu" arasındaki ince çizgide görülüyor. Güncellemeyi değerlendiren uzmanlar, Google'ın sadece bir yüzden yola çıkarak vücut yapısını "tahmin etme" yeteneğini mahremiyet açısından endişe verici buluyor.

Sistemin en büyük güvenlik açığı ise "kötü niyetli kullanım" ihtimali. Google, kullanıcılardan sadece kendi fotoğraflarını yüklemelerini istese de sistem başkasının selfie'sini yüklemenizi teknik olarak engellemiyor.

Yine de ünlüler, çocuklar veya "güvenli olmayan" içerikler için filtreler mevcut. Ancak filtrelerin aşılması durumunda, rızası olmayan kişilerin sanal ortamda giydirilip modellenmesi riski var.

Nasıl çalışıyor?

Bu özelliği denemek isteyenler için süreç şöyle işliyor:

Google'ın sanal deneme sayfasına gidip hesabınızla giriş yapıp, selfie yükleniyor. Yapay zekâ bu selfie'yi işliyor ve farklı kıyafetler giymiş 4 farklı avatar seçeneği sunuyor. Seçip alışveriş akışındaki kıyafetler sanal olarak denenebiliyor.