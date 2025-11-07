  1. Ekonomim
GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha ertelendi: Yeni tarih de belli oldu

Milyonlarca kişinin merakla beklediği GTA 6 çıkış tarihi bir kez daha ertelendi. RockStar Games, oyunun yeni tarihini de duyurdu.

Okan Güleş
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika gelen habere göre RockStar Games, uzun süredir merakla beklenen GTA 6 oyunu için çıkış tarihini bir kez daha erteledi.

Daha önce yaşanan erteleme sonrası dev şirket eleştirilirken, oyunun bir kez daha ertelenmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Peki GTA 6 yeni çıkış tarihi ne oldu, ne kadar beklemek gerekecek? İşte detaylar...

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ GÜNCELLENDİ

Yapılan açıklamaya göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da piyasaya çıkacak. RockStar Games'ten yapılan açıklama şöyle:

Rockstar Games:

"Herkese merhaba, Grand Theft Auto VI artık 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasaya sürülecek.

Bu kadar uzun bir bekleyişe ek süre eklediğimiz için üzgünüz, ancak bu ekstra aylar, oyunu hak ettiğiniz ve beklediğiniz kalite seviyesine getirmemize olanak tanıyacak."

