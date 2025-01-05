GTA 6: Çıkış tarihi, hikâyesi, yenilikler ve desteklenen platformlar

İlk fragmanıyla milyonlarca izlenen ve tarihe geçen GTA 6 için meraklı bekleyiş devam ediyor. Rockstar Games’in yeni projesi GTA 6’nın ne zaman çıkacağı, hangi platformlarda destekleneceği, hikâyesi ve karakterleri merak konusu. İşte şu ana kadar ortaya çıkan tüm raporlar ve sızıntılar…

Oyun dünyasını kasıp kavuran GTA serisi, son olarak GTA 5 ile çıkış yapmış, beraberinde yeni rekorlara imza atmıştı. Kullanıcılar GTA 5’in ardından gözlerini GTA 6’ya çevirdi. Evet şaka değil ama tam 10 yıldır GTA 6’yı bekliyoruz.

GTA 6: ÇIKIŞ TARİHİ, HİKAYESİ, KARAKTERLERİ

İlk etapta GTA’nın yeni oyunun gelip gelmeyeceği konusunda kafalarda soru işaretleri olsa da, yapımcı şirket Take-Two yaptığı açıklama ile GTA 6’yı geliştirdiklerini resmi olarak doğruladı.

Bu duyurunun ardından ise sızıntılar peş peşe geldi. Tabii ki 2023’ün sonunda ise bu harika oyun için ilk fragman paylaşıldı, sadece oyunun tanıtım videosu bile milyonlarca kez izlendi. Fragmanda yeni karakterler, daha geniş bir harita, gelişmiş grafikler ve daha birçok detay dikkatlerden kaçmadı. En önemlisi ise oyunda kullanılacak oyun motoru sayesinde oyuncular sanki ‘oyunun içindeymiş’ hissi alacak. Öyle ki gerçek bir görünümü olacak…

İLK FRAGMAN 5 ARALIK 2023’TE GELDİ

GTA 6’nın ilk fragmanı 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlandı. Fragmanın erken yayınlanma sebebi olarak da sızdırılan içerikler olmuştu. Oyunun bazı görüntüleri sosyal medya ve Reddit gibi platformlarda paylaşıldığı için, Rockstar Games’te fragmanı erkenden yayınlamayı tercih etti. Fakat fragmanın erken yayınlanması, oyunun erken çıkacağı anlamına gelmiyor. Zira fragmanın yayın tarihine baktığımızda 1 yıldan fazla süre geçmiş bile. Ancak ne ikinci fragman var ne de resmi bir açıklama. Yine de gelişmeler gelmeye devam ediyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK

Milyonlarca kişinin merak ettiği bu sorunun cevabı Aralık 2025 olarak iddia edilmişti. Fakat yakın zamanlı bir raporda Rockstar Games’in geçmişini analiz eden Insider Games, oyunun 2025’te de erteleneceğini, hatta 2026 başlarına bile sarkması olabileceğini belirtmişti. Tabii ki resmi açıklamaları önümüzdeki süreçte görebileceğiz. Şu anda söz tamamen geliştirici Rockstar’da. Onun dışında belirtilen tarihlere itibar edilmemesinde fayda var.

GTA 6 HİKAYESİ/ KONUSU: YENİ NELER VAR

Merakla beklediğimiz GTA 6 karakterleri hakkında birçok bilgiye sahip olsak da, hikâye hala büyük ölçüde gizemini koruyor. Fragmanda görüldüğü üzere, ana karakter ikilisinin bir ilişki içinde olduğu anlaşılıyor. Söylentiler ve öne çıkan sızıntılara göre, bu ikilinin muhtemelen Bonnie ve Clyde'dan esinlenerek tasarlandığı tahmin ediliyor.

Bu iddia Eylül 2022'de sızdırılan GTA 6 oynanış görüntüleriyle de destekleniyor. Zira sızdırılan görüntülerde hem kadın hem de erkek karakterlerin yer aldığı görülmüştü. Diğer sızdırılmış klipler ise iki karakterin perspektifinden de oynanış sahneleri sunuyor ve GTA 5’ten bile daha hızlı bir karakter değiştirme sistemi olabileceğine işaret ediyor.

GTA 6'ya ait başka bir posterde ise Lucia'nın bir ayak bileği monitörü (pranga) taktığı görülüyor. Bu durum, oyunun başlarında haritanın sınırlı bir alanla başlayabileceğine işaret edebilir. Spekülasyonlara göre, oyun ilerledikçe harita daha fazla açılacak.

GTA 6 2. FRAGMAN NE ZAMAN

Gözler ilk fragmandan sonra GTA 6’nın ikinci fragmanına çevrildi. Daha önce yeni fragmanın yayınlanacağını işareten bir adım gelmişti. Rockstar Games, yeni bir çalma listesi oluşturmuş, kaynaklar ise yeni fragmanın her an yayınabileceğini öne sürmüştü.

Öte yandan Rockstar Games’in web sitesinde yapılan değişikliklere bakılırsa, ikinci bir fragman ve olası bir ön sipariş duyurusu kapıda olabilir. Daha önce sitede “Fragman 1’i İzle” yazan bölüm, artık “Videolar” olarak değiştirilmiş, bu da GTA 6’nın resmi sayfasına daha fazla video ekleneceğini ortaya koydumuştu.

Ayrıca Rockstar Games, mağazasında GTA 6’yı yer alan oyunlar listesine ekledi. Bu durum, GTA 6 için ön sipariş ve istek listesi seçeneklerinin yakın zamanda duyurulabileceği yönünde büyük bir spekülasyon yarattı.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLECEK (PC KULLANICILARI ÜZGÜN)

En azından PC kullanıcıları için GTA 6’nın ufukta bile görünmediğini, ancak birkaç yıl sonra geliştirileceğini daha önceki raporlarda görmüştük. Ancak kesin olarak GTA 6’nın hangi platformlarda oynanacağını biliyoruz.

GTA VI öncelikli olarak PS5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. Ayrıca Sony, oyunları daha iyi görsel kalite ve kare hızlarında çalıştırabilecek PS5 Pro’yu tanıttı. Bu nedenle, GTA 6’nın PS5’in bu ara nesil modeliyle birlikte sunulması da mümkün görünüyor.

Daha önce Rockstar'da kıdemli bir sanatçı, GTA 6’nın 60 FPS hızında çalışabileceğini iddia etmişti. Bu da eski nesil konsolların özellikle PS4’ün bu oyunu destekleyemeyebileceği anlamına geliyor. Yani, GTA VI’nın PS5’e özel olması ve PS4 kullanıcıları için erişilebilir olmaması oldukça muhtemel.

Çok merak edilen bir diğer soru GTA 6’nın PC’de ne zaman oynanacağı. Şu an için PC sürümünün ne zaman çıkacağına dair bir doğrulama bulunmuyor. Ancak, Rockstar Games’in geçmişteki eğilimlerine bakılırsa, GTA 5’te olduğu gibi, GTA 6’nın da PC kullanıcılarına sunulacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu durum GTA 6’nın PC’ye ancak 2025’in sonlarına doğru gelebileceği anlamına gelebilir. Örneğin GTA 5 2013 yılında konsollarda, 2015’te ise PC’de yayınlanmıştı. Yine de bu Marvel’s Spider-Man’in PC’ye çıkış süresinden daha kısa bir zaman dilimi diyebiliriz. Yani 2026’da GTA 6’nın çıktığını varsayarsak, 2028’de PC’lere gelebilir.

GTA 6 HARİTASINDA NELER OLACAK

Haritalardan bahsetmişken, GTA 6'nın Leonida Eyaleti'nde geçeceğini artık biliyoruz. Fragmanda görüldüğü üzere; ikonik Vice City de bu eyaletin bir parçası olarak geri dönüyor. Sızdırılan oynanış görüntüleri ve geçmiş oyunların izlediği desenlere dayanarak, GTA 6’nın hikâyesinin büyük bir kısmının efsanevi Vice City’de geçmesi de şaşırtıcı olmayacaktır.

Fragman, aynı zamanda Bloomberg’in raporunu da doğruluyor; bu raporda GTA 6’nın konumunun Miami ve çevresindeki bölgelere dayalı olduğu belirtilmişti.