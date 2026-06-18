GTA 6'nın ön sipariş tarihi belli oldu

Rockstar Games GTA 6'nın resmi kapak görselini YouTube kanalında yayınladığı 30 saniyelik çarpıcı bir tanıtım videosuyla dünya kamuoyuna sundu. Bu hamle, oyunun çıkış takvimine dair resmi adımların da hızlandığını gösterdi.

Rockstar’ın küresel oyun medyasıyla paylaştığı yüksek çözünürlüklü kapak tasarımı, serinin ikonik sanatsal çizgisini korurken oyunun hikayesine dair önemli ipuçları barındırıyor.

Kapağın merkezinde, GTA 6’nın suç dünyasına yön verecek olan iki ana karakteri Lucia Caminos ve Jason Duval yer alıyor. İkilinin arkasında ise Vice City atmosferini tamamlayan bir spor araba, sürat teknesi, gökyüzünde süzülen flamingolar, bir motosiklet ve helikopter göze çarpıyor.

Kapak resminin alt kısımları ise oyunda sıkça karşılaşacağımız yan karakterlere ayrılmış durumda. Sağ tarafta kentin emlak devi ve gece kulübü baronu Boobie Ike konuşlanırken; en alt kısımda ise Vice City’nin yeraltı dünyasında adı efsaneleşmiş tecrübeli banka soyguncusu Raul Bautista dikkat çekiyor.

Rockstar Games, kapak görseliyle birlikte resmi takvimi de güncelledi. Yapılan açıklamaya göre GTA 6 için ön siparişler 25 Haziran'da resmen açılacak. Oyun dünyasında yeni bir çağ başlatması beklenen dev yapım, 19 Kasım 2026 tarihinde ise konsol ve bilgisayarlardaki yerini alarak oyuncularla buluşacak.