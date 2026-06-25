GTA 6'nın satış fiyatı belli oldu: Türkiye'de ne kadar olacak?

Oyun dünyasının yıllardır merakla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), dünya genelinde ön siparişe açıldı. Rockstar Games ve çatı şirketi Take-Two, oyunun standart sürümünü ABD'de 79,99 dolar, İngiltere'de ise 69,99 sterlin fiyatla satışa sundu.

Türkiye'de ise standart sürüm 3.999 TL, daha fazla içerik sunan Ultimate Edition ise 4.999 TL fiyat etiketiyle oyuncularla buluşacak.

80 dolarlık fiyat yeni dönemin sinyali oldu

GTA 6'nın 80 dolarlık başlangıç fiyatı, oyun sektöründe yeni bir fiyat standardının başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Serinin 2013 yılında çıkan önceki oyunu GTA 5, piyasaya 59,99 dolarlık fiyatla çıkmıştı.

Bağımsız oyun yazarı Vic Hood, artan geliştirme maliyetleri dikkate alındığında fiyatın makul olduğunu belirtirken, bu seviyenin diğer büyük yapımlar için de yeni referans haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Kutulu sürümlerde disk dönemi sona eriyor

Rockstar Games, fiziksel sürüm tercih eden oyuncuları yakından ilgilendiren önemli bir değişikliği de duyurdu.

Şirket, mağazalarda satılacak kutulu GTA 6 sürümlerinin içinde Blu-ray disk yerine yalnızca dijital indirme kodu bulunacağını açıkladı.

Cnbc-e'nin aktardığına göre karar, özellikle koleksiyon amaçlı kutulu oyun satın alan kullanıcılar arasında tepkiye neden olurken, ikinci el oyun pazarını da etkileyebileceği değerlendiriliyor. Sosyal medya ve oyun forumlarında birçok oyuncu, dijital kod içeren kutuların yeniden satış ve paylaşım imkânlarını tartışmaya başladı.

Premium sürüm 100 dolardan satışta

Oyunun daha fazla araç, silah ve kozmetik içerik sunan Ultimate Edition paketi ise ABD'de 99,99 dolar, İngiltere'de 89,99 sterlin fiyatla satışa çıktı.

New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu öğretim üyesi Joost van Dreunen, Take-Two'nun standart sürümle geniş oyuncu kitlesine, premium sürümle ise sadık hayranlara hitap eden dengeli bir fiyatlandırma stratejisi izlediğini söyledi.

Çıkış tarihi 19 Kasım

Rockstar Games, dijital veya fiziksel ön sipariş veren oyuncuların 12 Kasım'dan itibaren oyunu ön yükleyebileceğini açıkladı.

Uzun süredir ertelenen GTA 6'nın resmi çıkış tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak kesinleşti. Şirket, böylece siber saldırılar ve geliştirme sürecindeki gecikmelerin ardından merakla beklenen oyunu oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor.