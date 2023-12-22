GTA 6'yı sızdıran otizm hastası hacker'a ömür boyu hastane hapsi cezası

Eylül 2022'deki dev GTA 6 sızıntısının arkasındaki isimlerden olan 18 yaşındaki hacker için karar alındı. Lapsus$ grubunun üyesi olan Arion Kurtaj, süresiz hastane hapsine çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, İngiliz Yargıç, yeteneği ve suç işleme eğilimi ile 18 yaşındaki otizm hastası Arion Kurtaj'ın halk için 'risk oluşturmaya devam ettiği' görüşüne vardı.

Arion Kurtaj, 'bir tehlike olarak görülmediği' sürece ömür boyu güvenli bir hastanede kalacak. Kurtaj'ın gözaltındayken şiddet uyguladığı ve yaralanma ile maddi hasara yol açtığı rapor edildi.

Doktorlar, Kurtaj'ın akut otizmi nedeniyle mahkemeye çıkmaya uygun olmadığını değerlendirdi.

Bu nedenle jüriden, Kurtaj'ın suç kastı olup olmadığını değil sadece iddia edilen eylemleri yapıp yapmadığını belirlemesi istendi.

İngiliz medyasının aktardığına göre, akıl sağlığı değerlendirmesinde Kurtaj'ın "mümkün olan en kısa sürede siber suça geri dönme niyetini dile getirdiği ve oldukça motive olduğu" belirtildi

Aralık ayında yayınlandı

Rockstar Games, fragmanın internete sızmasının ardından Grand Theft Auto 6'yı ilk kez aralık ayı başında yayınladı.

Fragman, oyunun ikili kahramanlarından biri olan Lucia'nın hapishane üniforması içinde bulunduğu sırada açılıyor ve Lucia ile bir ortağının bir mağazayı soymasıyla kapanıyor.