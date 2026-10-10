Güneş Sistemi için korkutan senaryo: Sonu beklenenden 100 kat daha yakın olabilir

Bilim insanları, Güneş’in yaşamının sonuna yaklaştığında kütlesinin yaklaşık yarısını kaybederek beyaz cüceye dönüşeceğini öngörüyor. Geleneksel modellere göre bu kayıp, uzun bir zaman dilimine yayılan ve görece düzenli ilerleyen bir süreç olarak değerlendiriliyordu.

Ancak yeni araştırma, Güneş’in son evresinde binlerce ayrı püskürme ve kütle fırlatması yaşayabileceğine işaret ediyor. Bu olayların her biri, Güneş’in kütlesinde ve hareketinde küçük değişimlere neden olarak gezegenlerin maruz kaldığı kütle çekim koşullarını etkileyebiliyor.

Zaman içinde biriken bu küçük değişimler, özellikle Güneş Sistemi’nin dış kesimlerindeki gezegenlerin yörüngelerinde ciddi sapmalara yol açabiliyor.

Dev gezegenlerin yörüngeleri altüst olabilir

Gaia uzay gözlemevinden elde edilen veriler ışığında hazırlanan simülasyonlar, Güneş Sistemi’nin geleceğine ilişkin çarpıcı senaryolar ortaya koyuyor.

Modellerin önemli bir bölümünde dış gezegenler, Güneş’in dış katmanlarını tamamen kaybetmesinden önce yörüngesel istikrarsızlık yaşamaya başlıyor. Gezegenlerin yörüngelerinin kesişmesi, sistemdeki gök cisimlerinin hareketlerini öngörmeyi zorlaştırıyor.

Bu süreçte Uranüs ve Neptün’ün yörüngelerinde önemli değişiklikler meydana gelebiliyor. Satürn gibi dev gezegenlerin ise kütle çekimsel etkileşimler sonucunda Güneş Sistemi’nin dışına savrularak yıldızlararası uzayda başıboş dolaşan gezegenlere dönüşmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

Güneş Sistemi’nin geleceği için kritik zaman çizelgesi

Araştırmada yapılan modellemeler, Güneş’in beyaz cüceye dönüşmesinin ardından Güneş Sistemi’nin mevcut düzeninin uzun süre korunamayabileceğini gösteriyor.

Bazı senaryolara göre Güneş Sistemi, beyaz cüce evresine geçişten sonraki yaklaşık 3 milyar yıl içinde kendi iç dinamiklerinin etkisiyle ciddi biçimde istikrarsızlaşabilir. Bu da sistemin bugünkü yapısının, bugünden itibaren 10 milyar yıldan daha kısa bir süre içinde bozulabileceğine işaret ediyor.

Burada söz konusu olan, Güneş Sistemi’ndeki bütün gök cisimlerinin aynı anda yok olması değil; gezegenlerin yörüngelerinin değişmesi ve bazılarının sistem dışına savrulmasıyla bugünkü düzenin ortadan kalkması.

Newton’ın öngördüğü istikrarsızlık yeniden gündemde

Gezegenlerin uzun vadeli hareketlerinin her zaman kusursuz bir istikrar içinde olmayabileceği düşüncesi, Isaac Newton’dan bu yana gök mekaniğinin temel sorularından biri oldu.

Yeni araştırmanın ortaya koyduğu senaryolar, Güneş Sistemi’nin geleceğini yalnızca dışarıdan geçebilecek bir yıldızın etkisinin değil, Güneş’in kendi yaşam döngüsünün de belirleyebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, Güneş Sistemi’nin geleceğine ilişkin bu sonuçlar bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor. Dolayısıyla gezegenlerin hangi sırayla ve ne zaman istikrarsızlaşacağı kesin olarak belirlenmiş değil; sonuçlar kullanılan modellere ve varsayımlara bağlı olarak değişebiliyor.