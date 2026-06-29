Güney Kore, çip ve yapay zekâya 1 trilyon dolar ayırdı

Güney Kore, yarı iletken ve yapay zekâ sektörlerinde küresel liderliğini güçlendirmek amacıyla en az 880 milyar dolarlık kapsamlı bir yatırım planını hayata geçiriyor.

Plan, önümüzdeki yıllarda ülkenin teknoloji altyapısını yeniden şekillendirecek “Üç Mega Proje” çerçevesinde uygulanacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, planın detaylarını ülkenin önde gelen teknoloji devleriyle birlikte düzenlenen televizyon programında açıkladı. Programa Samsung ve SK Group yöneticileri de katıldı.

Yatırım programı kapsamında yeni nesil çip üretim merkezleri, yapay zekâ veri merkezleri ve robotik teknolojiler için ileri düzey altyapılar kurulacak.

Özellikle SK Hynix ve Samsung gibi küresel çip tedarikçileri, planın en kritik aktörleri arasında yer alıyor.

Seul dışındaki bölgelere yatırım yapılacak

Hükümet, yatırımın yalnızca teknoloji üretimini değil, aynı zamanda ekonomik dengeleri de yeniden şekillendirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Planın önemli bir ayağı, sanayi yatırımlarının büyük ölçüde yoğunlaştığı başkent Seul dışındaki bölgelerin ekonomik olarak güçlendirilmesi olacak.

Küresel ölçekte artan yapay zekâ yatırımları da planın arka planını oluşturuyor. Google, Amazon ve Meta gibi devlerin bu yıl toplamda 650 milyar dolara ulaşan yapay zekâ harcamaları, sektördeki rekabeti hızlandırmış durumda.

Stratejik konumunu güçlendirecek

Bu süreçte artan çip talebi, küresel yarı iletken arzında daralmaya ve fiyat artışlarına yol açarken, bazı teknoloji şirketleri maliyet baskıları nedeniyle ürün fiyatlarını yukarı yönlü revize etti.

Apple ve Microsoft bu kapsamda fiyat düzenlemesine giden şirketler arasında yer aldı.

Sektör temsilcileri ise yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artışın uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda farklı görüşler dile getiriyor. Buna karşın Güney Kore, yarı iletken ve yapay zekâ ekosistemini büyüterek küresel rekabette stratejik konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.