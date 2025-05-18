Hackidhon'un 12'ncisi gerçekleşti: Ortaokul öğrencileri çevre için teknoloji üretti

Mehmet KAYA/ANKARA

Bilişim Garajı tarafından organize edilen, ortaokul öğrencilerinin katıldığı bilişim temelli teknoloji yarışması Hackidhon’un 12.’si TED Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı. 16 Mayıs günü gerçekleştirilen etkinliğe yönelik yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin farklı illerinden 50 takımın katıldığı yarışmada 8 takımdaki, 24 öğrenci ödüllendirildi.

“Hackidhon toplumsal bilinç kazandırmayı amaçlayan yenilikçi bir model"

Açıklamada, çevre koruma odaklı, akıllı sistemleri içeren çözümlerin üretilmesine çalışıldı. Proje kapsamında çocuklara yıl boyunca kodlama, robotik, elektrik-elektronik gibi alanlarda eğitimler verildiği vurgulandı. Yarışmada ise sadece üretilen projeler değil, problem çözme, takım çalışması ve liderlik gibi beceriler de sergilendi. Üretilen yazılımlarla çocuklara çevreyi koruma odaklı, toplumsal fayda üretme de aşılanmaya çalışıldı. Yarışmaya yönelik değerlendirme yapan Bilişim Garajı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Topal, “Hackidhon sadece bir yarışma değil, aynı zamanda eğitimde toplumsal bilinç kazandırmayı amaçlayan yenilikçi bir model. Öğrencilerimizin teknolojiyi çevre bilinciyle harmanlayarak çözüm üretmeleri geleceğe dair umut veriyor. Bu süreçte çocuklarımız sadece yazılım öğrenmiyor; aynı zamanda takım ruhu, liderlik, empati ve sorumluluk gibi yaşam becerilerini de geliştiriyorlar.” dedi.