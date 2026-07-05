Hayalet uçakta İngiltere, İtalya ve Japonya ortaklığı hayat buluyor
Japan Aircraft, BAE Systems ve Leonardo’nun ortak olduğu hayalet savaş uçağı programında önemli bir eşik aşıldı. Üç ülkenin savunma sanayi şirketleri tarafından kurulan ortak girişim Edgewing, yeni nesil hayalet savaş uçağının geliştirilmesi için 4,6 milyar sterlin (yaklaşık 6,14 milyar dolar) tutarında bir ihale kazandı.
Deniz Güldağ
İngiltere merkezli BAE Systems, İtalya merkezli Leonardo ve Japonya'nın Japan Aircraft Industrial Enhancement Co.'su tarafından oluşturulan Edgewing, söz konusu ihalenin programın ileri geliştirme aşamasının tamamlanmasına olanak sağlayacağını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, sözleşmenin ardından uçağın ayrıntılı tasarım ve geliştirme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
Program kapsamında geliştirilecek hayalet savaş uçağının, gelişmiş gizlilik kabiliyeti ve son teknoloji sistemlerle donatılması hedefleniyor.
Söz konusu proje, İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından 2022 yılında başlatılan Global Combat Air Programme (GCAP) (Küresel Muharip Havacılık Programı) kapsamında yürütülüyor. Üç ülke, program çerçevesinde üreteceği yeni nesil hayalet savaş uçaklarını 2035 yılına kadar hizmete sunmayı planlıyor.