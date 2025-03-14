Hedge fonlarda yarış kızıştı: DeepSeek yapay zekada fiyatlama dengesini bozdu

Batılı devleri tahtından indiren Çinli DeepSeek'in milyarder kurucusu Liang Wenfeng, bu sefer de hedge fon (serbest yatırım fonu) yarışını hızlandırdı.

Liang’ın 2015’te kurduğu hedge fonu High-Flyer'ın alım satım piyasalarında yapay zeka kullanması, ülkenin 10 trilyon dolarlık fon yönetimi endüstrisinde büyük bir yapay zeka rekabetini tetikledi.

CNBC ve Reuters'ın aktardığına göre, High-Flyer, milyarlarca dolarlık portföyünü yönetmek için yapay zekayı kullanmanın ötesinde, çıkardığı uygun maliyetli büyük dil modeliyle Batı'nın yapay zeka ücretlendirme dengesini de bozdu.

High-Flyer'ın ardından Baiont Quant, Wizard Quant ve Mingshi Investment Management gibi Çinli hedge fon yöneticileri de yapay zeka araştırmalarını hızlandırdı.

Baiont Quant'ın CEO'su Feng Ji, "Bir yapay zeka devrimi fırtınasının ortasındayız" diyerek sektördeki değişimin büyük bir hızla ilerlediğine dikkat çekti. Feng, "İki yıl önce yapay zeka destekli quant fonlarına alaycı yaklaşanlar vardı, ancak bugün bu teknolojiyi benimsemeyenler sektörde tutunamayabilir" dedi.

Risk profillerine uygun sinyallerde kullanılıyor

Birçok fon yöneticisi, piyasa verilerini analiz ederek risk profillerine uygun alım satım sinyalleri oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. ABD'deki Renaissance Technologies ve D.E. Shaw benzeri sistematik alım satım modelleri, Çin piyasasında da yaygınlaşmaya başladı. Bu nedenle fon yöneticileri, ‘alfa’ yani daha iyi performans için kıyasıya rekabet ediyor.

Wizard Quant, geçen ay ‘bilim ve teknolojinin geleceğini şekillendirecek’ bir laboratuvar kurmak için en iyi yapay zeka araştırmacılarını ve mühendislerini işe almak üzere ilan verdi. Benzer şekilde Mingshi de Genesis AI Lab adında yeni bir yapay zeka laboratuvarı kurarak bilgisayar bilimcilerini yatırım kararlarına entegre etmeye başladı.

UBI Quant, birkaç yıl önce yapay zeka laboratuvarı kurduğunu ve bu teknolojiyi yatırım stratejilerinde aktif olarak kullandığını yatırımcılarla paylaştı.

DeepSeek'ten fon yönetiminde yapay zeka uygulamaları

Büyük veri işleme gücünün gerektirdiği bilgi işleme kapasitesi ve yüksek performanslı çiplere olan talep giderek artıyor. Bu noktada Çin'in güneyindeki Shenzhen şehri, hedge fonların bilgi işleme tüketimini sübvanse etmek için 4.5 milyar yuan (yaklaşık 620.75 milyon dolar) toplayacağını açıkladı.

Çinli perakende fon şirketleri de yapay zekaya adapte olmaya başladı. China Merchants Fund, E Fund ve Dacheng Fund gibi önemli fon yöneticileri, DeepSeek'in yerel dağıtımını tamamladı. Zheshang Fon Yönetimi'nde akıllı hisse senedi yatırımı genel müdür yardımcısı Hu Yi, "DeepSeek'in düşük maliyetli ve açık kaynaklı olması, fon yönetiminde yapay zeka uygulamalarının önünü açtı" dedi.