Hepsiburada yenilikçi teknolojileriyle TEKNOFEST 2024’te

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bu yıl TEKNOFEST’te ziyaretçileriyle buluşarak, e-ticaret sektöründe yapay zekanın gücünü ve sunduğu inovatif çözümleri tanıtacak. E-ticaretteki öncü girişimlerini sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarındaki yenilikçi uygulamalarla perçinleyen Hepsiburada, etkinlikte farklı alanlardaki projeleri ile dikkat çekiyor.

Gençleri ve çocukları teknoloji ve yapay zekayla buluşturacak

Yapay zeka temelli teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncülüğünü koruyan, Türkiye’nin yerli e-ticaret markası Hepsiburada, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden TEKNOFEST’te gençleri ve çocukları teknoloji ve yapay zekayla buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl Adana’da gerçekleşecek TEKNOFEST’te yer alacak olan Hepsiburada, lojistik markası HepsiJET ile sürdürülebilir teslimat çözümleri kapsamında elektrikli araç ve drone ile çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımlarını tanıtacak. Aynı zamanda ödeme ve vadelendirme çözümleriyle öne çıkan Hepsipay alanında ise ziyaretçilere eğlenceli deneyimler yaşatacak. Teknoloji tutkunları ise özel masalarda Hepsiburada’daki en son teknolojik ürünleri ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü köşesinde Tetfit’in giyilebilir teknolojilerini deneyimleyebilecek. Hepsiburada yapay zeka köşesinde de ziyaretçilere, Akıllı Şef ve Üzerinde Gör gibi yenilikçi uygulamalarla alışveriş deneyimini kişiselleştiren teknolojiler tanıtılacak. Alandan renkli bir hatıra ile ayrılmak isteyenler için bir fotoğraf köşesi yer alacak.