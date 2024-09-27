  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Hepsiburada yenilikçi teknolojileriyle TEKNOFEST 2024’te
Takip Et

Hepsiburada yenilikçi teknolojileriyle TEKNOFEST 2024’te

Türkiye’nin öncü e-ticaret platformu Hepsiburada, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e katılıyor. E-ticarette yapay zeka çözümlerinde öncü olan Hepsiburada, TEKNOFEST 2024’te yenilikçi teknolojileri, yapay zeka ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle yer alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hepsiburada yenilikçi teknolojileriyle TEKNOFEST 2024’te
Takip Et

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bu yıl TEKNOFEST’te ziyaretçileriyle buluşarak, e-ticaret sektöründe yapay zekanın gücünü ve sunduğu inovatif çözümleri tanıtacak. E-ticaretteki öncü girişimlerini sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarındaki yenilikçi uygulamalarla perçinleyen Hepsiburada, etkinlikte farklı alanlardaki projeleri ile dikkat çekiyor.

Gençleri ve çocukları teknoloji ve yapay zekayla buluşturacak

Yapay zeka temelli teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncülüğünü koruyan, Türkiye’nin yerli e-ticaret markası Hepsiburada, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden TEKNOFEST’te gençleri ve çocukları teknoloji ve yapay zekayla buluşturmayı hedefliyor. Bu yıl Adana’da gerçekleşecek TEKNOFEST’te yer alacak olan Hepsiburada, lojistik markası HepsiJET ile sürdürülebilir teslimat çözümleri kapsamında elektrikli araç ve drone ile çevre dostu ve yenilikçi yaklaşımlarını tanıtacak. Aynı zamanda ödeme ve vadelendirme çözümleriyle öne çıkan Hepsipay alanında ise ziyaretçilere eğlenceli deneyimler yaşatacak. Teknoloji tutkunları ise özel masalarda Hepsiburada’daki en son teknolojik ürünleri ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü köşesinde Tetfit’in giyilebilir teknolojilerini deneyimleyebilecek. Hepsiburada yapay zeka köşesinde de ziyaretçilere, Akıllı Şef ve Üzerinde Gör gibi yenilikçi uygulamalarla alışveriş deneyimini kişiselleştiren teknolojiler tanıtılacak. Alandan renkli bir hatıra ile ayrılmak isteyenler için bir fotoğraf köşesi yer alacak.

Arjantin'de yoksulluk 20 yılın en yüksek seviyesinde!Arjantin'de yoksulluk 20 yılın en yüksek seviyesinde!Ekonomi
İspanya'da enflasyon eylülde tahminlerin altında kaldıİspanya'da enflasyon eylülde tahminlerin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

Teknoloji
"Potansiyel riskler taşıyor ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden oluyor"
"Potansiyel riskler taşıyor ve finansal sistemde yeni kırılganlıklara neden oluyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef en iyi 10 ülkeden biri olmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef en iyi 10 ülkeden biri olmak
Yapay ve gerçek zekâ ile başarmak (II)
Yapay ve gerçek zekâ ile başarmak (II)
X, ilk şeffaflık raporunu yayınlandı: Hesap askıya alma işlemleri 3 kat arttı
X, ilk şeffaflık raporunu yayınlandı
Google, AB'ye başvurdu: Microsoft'a rekabet ihlali suçlaması
Google, AB'ye başvurdu: Microsoft'a rekabet ihlali suçlaması
Huawei, yeni 'Xinghe Akıllı Ağ' teklifini duyurdu
Huawei, yeni 'Xinghe Akıllı Ağ' teklifini duyurdu