Her bir detayı bulacak. Google Fotoğraflar’a yeni özellik! Yapay zeka destekli arama geldi!

Uygulamalarına yapay zeka entegrasyonu çalışmalarını sürdüren Google, birkaç ay önce duyurusunu yaptığı yeni Google Fotoğraflar özelliğini kullanıma sunmaya başladı.

Mayıs ayında düzenlenen I/O etkinliğinde Google, Ask Phtos isimli bir özellik tanıttı. Söz konusu özellik firmanın kendi yapay zeka modeli Gemini’yi temel alırken, kullanıcıların fotoğraf aramalarına yeni bir deneyim katıyor.

GOOGLE FOTOĞRAF’LARA YAPAY ZEKA DOPİNGİ

Ask Photos özelliği, sade bir dil kullanarak fotoğraf aramanıza olanak tanıyor. Google, özelliğin tanıtımı sırasında “Plaka numaram nedir?” ve “Ziyaret ettiğim her ulusal parktan en iyi fotoğrafı göster” gibi örnekler gösterdi. Sizler de bu özellikle detaylı aramalar yapabilirsiniz.

Özellik şu an itibariyle kademeler halinde sunuluyor. ABD’nin ardından diğer ülkelere de gelecektir