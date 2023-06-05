"Hey Siri" komutu tarihe karışıyor

WWDC 2023 açılış etkinliğinde, Apple’ın sesli asistanı Siri için büyük bir yenilik tanıtması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın bildirdiğine göre Apple, “Hey Siri” ibaresine olan ihtiyacı ortadan kaldırmayı ve sanal asistanı etkinleştirmek için sadece “Siri” komutunun yeterli olmasını sağlayacak.

Şu anda kullanılan “Hey Siri” komutu, Apple cihazlarının kullanıcıları için doğal hale gelmiş olsa da, Apple mühendisleri etkileşimi daha da kusursuz hale getirmeye kararlı gibi gözüküyor. Uygulamayı başlatan ifadeyi yalnızca “Siri”ye indirgeyecek olan Apple, iki kelimelik bir komuta olan ihtiyacı ortadan kaldırarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Bu değişiklik çok basit gibi gözükse de, kendine özel çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor. Siri’ye çeşitli dilleri, aksanları ve lehçeleri tanımayı öğretmek karmaşık bir işlem. Apple’ın, dilsel farklılıklardan bağımsız olarak Siri’nin kullanıcı komutlarını doğru bir şekilde anlamasını garanti edebilmesi gerekiyor.

Apple, başlatıcı ifade değişikliğinin yanı sıra Siri’nin üçüncü taraf uygulamaları ve hizmetleriyle uyumluluğunu da genişletmeyi hedefliyor. Şirket, Siri’yi daha kolay kullanıma açarak sesli yardımcısının genel işlevselliğini geliştirmeyi umuyor.

Apple, bir süredir Siri’nin dil yeteneklerinin geliştirilmesi için de yatırımlar yapıyor. Yakın gelecekte kullanıma başlaması beklenen Siri Natural Language Generation adlı bir çerçeve, Siri’nin yanıtlarını daha doğal hale getirme ve kelime dağarcığını genişletme sözü veriyor.

Bu çerçeve şu anda ilk geliştirme aşamalarında olmasına rağmen, Siri’nin kullanıcılarla etkileşimlerinin kalitesini ve çeşitliliğini ciddi bir şekilde iyileştirebilecek bir potansiyele sahip. İlk göstergeler, çerçevenin şu anda şaka yapmak gibi daha eğlenceli paylaşımlar için kullanıldığını öneriyor olsa da, daha kapsamlı bir dilbilimsel araca dönüşmesinin beklendiğini gösteriyor.