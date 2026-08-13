Honor Robot Phone'u tanıttı

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kendi kategorisini oluşturan model, geleneksel akıllı telefonun ötesine geçerek kişisel bir kamera ekibi ve mobil prodüksiyon stüdyosu gibi konumlanıyor.

Tam entegre 4 serbestlik dereceli mekanik gimbala sahip Robot Phone, yapay zeka destekli hareket kontrolü, otomatik konu takibi ve eller serbest çekim özellikleri sunuyor.

Çift 200 MP kamera sistemi ve ARRI görüntüleme teknolojileriyle desteklenen cihaz, kullanıcısını kadrajda tutarak akıcı ve sinematik görüntüler kaydedebiliyor.

Küresel yapay zeka cihaz ekosistemi şirketi Honor tarafından dünya tanıtımı gerçekleştirilen model, motorlu 3 eksenli mekanik gimbalı doğrudan akıllı telefon tasarımına entegre ederek geleneksel mobil teknolojinin fiziksel sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Sinema teknolojileri ve profesyonel görüntüleme şirketi ARRI'nin belirli unsurlarını ve profesyonel sinema iş akışlarını bir araya getiren telefon, aktif bir fiziksel yol arkadaşı işlevi görüyor.

"Farklı sektörlerden geliyoruz ancak ortak bir hedefi paylaşıyoruz"

Açıklamada tanıtım etkinliğindeki görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) James Li'nin, görüntülemenin yüz yıllık geçmişine bakıldığında, her büyük sıçramanın hem ışık yakalama teknolojisinin hem de akıllı işlemenin gelişimiyle gerçekleştiğinin görüldüğünü belirtti.

Li, donanımın görüntü kalitesinin temelini oluştururken asıl sıçramayı algoritmaların sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji yalnızca temeldir. Üstün görüntülemeyi nihayetinde tanımlayan şey estetiktir. Sinemanın yüz yıllık geçmişi, ışık ve gölge üzerinde hassas kontrolün, renk ve duyguya ilişkin derin bir anlayışın ve her bir kareye bir hikaye anlattırabilmenin gücünü bize gösterdi. ARRI ile birlikte yaratıcılığın sınırlarını zorlamaya ve yeni nesil içerik üreticilerine ilham vermeye devam edeceğiz."

ARRI Ürün Direktörü David Bermbach da geleceğin yalnızca daha fazla pikselden ibaret olmadığını, kontrol ve içerik üreticilerinin güzel görüntüler yakalamasına olanak tanımak anlamına geldiğini vurguladı.

Bermbach, Honor'ın mobil görüntüleme, güçlü işleme kapasitesi ve robotik alanlarındaki uzmanlığını ortaya koyduğunun altını çizerek, "ARRI ise görüntü bilimi ve profesyonel prodüksiyon iş akışlarındaki liderliğini sunuyor. Farklı sektörlerden geliyoruz ancak ortak bir hedefi paylaşıyoruz. İçerik üreticilerinin her gün yanlarında taşıdıkları araçlarla başarabileceklerinin sınırlarını genişletmek." değerlendirmesinde bulundu.

Honor Titanium Agile Gimbal ve teknik özellikler

Honor Robot Phone, Honor Titanium Agile Gimbal'ın yer aldığı kompakt bir mekanik sistemi bünyesinde barındırıyor. 60 üretim süreciyle geliştirilen sistem, 100'ü aşkın hassas bileşeni bir araya getiriyor.

Şirket, yaygın gimbal sistemleriyle karşılaştırıldığında toplam sistem boyutunu yüzde 65 küçültürken yapısal dayanıklılığı yüzde 200 artırdığını belirtiyor. 2,6 gram ağırlığındaki Titanium Gimbal Motor, saniyede 360 dereceye varan kontrol hızları sunarken Honor Super Steel Flip Motor, 120 Nm/L tork yoğunluğu sağlıyor.

Profesyonel sinema kamerası tasarımcısı ARRI ile Honor arasındaki "Sinematik Görüntüleme" işbirliği kapsamında hayata geçirilen cihaz, ARRI Image Science'ın ve profesyonel sinema iş akışının belirli unsurlarını akıllı telefonda kullanıma uyarlıyor.

Arka kamera sisteminin merkezinde, 1/1,28 inç sensöre ve f/1.6 diyafram açıklığına sahip 200 MP Agile Gimbal Ana Kamera ile 1/1,4 inç sensöre ve 2,7x optik yakınlaştırmaya sahip 200 MP Periskop Telefoto Kameradan oluşan çift 200 MP kamera sistemi bulunuyor.

200 MP ana kamera, ARRI CINEMA modunda 10 bit ARRI LogC3 kaydı desteklerken 122 derece görüş alanına sahip 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera da sistemi tamamlıyor.

Robot Phone, Honor-ARRI işbirliği aracılığıyla ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 ve ARRI Looks teknolojilerini Honor H1 Görüntü Çipi ile bir araya getiriyor.

Yapay zeka destekli gürültü azaltma, video sinyal-gürültü oranını iyileştirirken yapay zeka destekli dinamik aralık optimizasyonu 14 durağa kadar dinamik aralığı destekliyor. Çekimler ayrıca profesyonel kurgu araçlarına aktarılabiliyor ve içerik üreticileri burada ARRI LUT'larını doğrudan uygulayabiliyor.

Çok modlu etkileşim sunan telefon, cihazı kişisel kamera ekibine dönüştüren yapay zeka destekli hareket kontrolü sunuyor.

Kamera kolu, Tilt Lock, Birinci Şahıs Görüşü, Dikey FPV ve AI SpinShot dahil olmak üzere çeşitli sinematik hareket modlarını destekliyor.

MagicOS üzerinde çalışan telefon, çok modlu algılama, bağlamsal anlama, hareket tanıma ve fiziksel hareketi bir araya getiren YOYO Robot Modu'nu barındırıyor. Konu takibi ve ses kaynağı konumlandırma özellikleri, kameranın yatay ve dikey yönde hareket ederek, kullanıcıyı kadrajda tutmasını, eller serbest kontrolleri ise cihazı dokunmadan kullanma imkanı sağlıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobil Platform'dan güç alan cihaz, gelişmiş soğutma sistemi ile uzun kayıtlarda performansını korurken, 7060 mAh kapasiteli batarya, 120 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Metal yekpare gövdeye sahip telefonda 1-120 Hz adaptif yenileme hızlarını destekleyen 6,31 inç LTPO OLED ekran yer alıyor.

Honor Robot Phone, 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile 16 GB RAM ve 1 TB depolama olmak üzere iki konfigürasyonla sırasıyla 9 bin 999 ve 12 bin 999 Çin Yuanı fiyatlarla satışa sunulacak.

Ön siparişleri başlayan cihazın satışları Çin'de 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Satın alımlarda kullanıcılara manyetik stand, boyun askısı ve 120 W şarj cihazı gibi aksesuarların yer aldığı paket hediye edilecek.