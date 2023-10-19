Huawei 6 haftada 1,6 milyon telefon sattı

Counterpoint Research, bu satışların 400.000'den fazlasının Apple'ın iPhone 15'i Çin'de piyasaya sürdüğü son iki hafta içinde gerçekleştiğini söyledi.

Counterpoint, ilk 17 gün içinde iPhone 15 satışlarının iPhone 14'e kıyasla %4,5 oranında düştüğünü belirtti, ancak spesifik rakamlar vermedi.

Huawei, birçok analistin yerli üretim bir çip kullandığını ve ABD'nin şirkete karşı yıllarca süren teknoloji yaptırımları karşısında bir atılım olduğunu söylediği premium Mate 60 Pro telefonunun lansmanını Ağustos ayı sonunda yaptı.

Genel küresel akıllı telefon pazarı, büyük markalara olan talebin azalması nedeniyle %8 daralarak son on yılın en düşük üçüncü çeyrek seviyesine geriledi.