  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Huawei gelirlerinde 9 yılın en hızlı artışı
Takip Et

Huawei gelirlerinde 9 yılın en hızlı artışı

Çinli telekomünikasyon ve akıllı telefon devi Huawei, ABD'nin şirketin üst düzey teknolojiye erişimini kısıtlamasına rağmen büyümeye ve Apple'dan pazar payı almaya devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Huawei gelirlerinde 9 yılın en hızlı artışı
Takip Et

Yönetim Kurulu Başkanı Howard Liang yaptığı açıklamada, Huawei'nin gelirinin 2024 yılında 860 milyar yuan'ı aştığını söyledi.

CNBC'nin kamuya açıklanan rakamlar üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu rakam 2023'e kıyasla %22'lik bir gelir artışı ve 2016'daki %32'lik artıştan bu yana en hızlı büyüme anlamına geliyor.

Liang, Huawei'nin tüketici işini "büyümeye geri dönmek" ve otomobil çözümleri işini "hızlı gelişme" olarak tanımladı.

Liang, Huawei'nin gelir açısından en büyük segmenti olan ICT işinin "istikrarlı kaldığını" söyledi.

2019'dan bu yana ABD, Huawei'nin gelişmiş 5G çiplerinden Google'ın Android işletim sistemine kadar Amerikalı tedarikçilerden teknolojiye erişimini kısıtladı.

Ne iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandıNe iPhone 15 ne de iPhone 16: En güçlü 10 Apple cihazı açıklandıTeknoloji

 

Teknoloji
Rusya'dan Tinder ve Spotify'a para cezası
Rusya'dan Tinder ve Spotify'a para cezası
DeepSeek'in sisteminde Çin'e veri sızdıran kodlar tespit edildi
DeepSeek'in sisteminde Çin'e veri sızdıran kodlar tespit edildi
Huawei'nin üç ekranlı telefonu Çin dışına çıkıyor: Global lansman tarihi belli oldu
Huawei'nin üç ekranlı telefonu Çin dışına çıkıyor: Global lansman tarihi belli oldu
Google'dan yapay zeka kararı: Silahlarda kullanıma ilişkin taahhüdü geri çekti
Google'dan yapay zeka kararı: Silahlarda kullanıma ilişkin taahhüdü geri çekti
Meta, yüksek riskli yapay zeka sistemlerini sınırlayabilir
Meta, yüksek riskli yapay zeka sistemlerini sınırlayabilir
Daron Acemoğlu'ndan DeepSeek yorumu: İtiraf etmem gerekirse bu artık bir olasılık
İtiraf etmem gerekirse bu artık bir olasılık