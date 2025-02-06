Huawei gelirlerinde 9 yılın en hızlı artışı

Yönetim Kurulu Başkanı Howard Liang yaptığı açıklamada, Huawei'nin gelirinin 2024 yılında 860 milyar yuan'ı aştığını söyledi.

CNBC'nin kamuya açıklanan rakamlar üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, bu rakam 2023'e kıyasla %22'lik bir gelir artışı ve 2016'daki %32'lik artıştan bu yana en hızlı büyüme anlamına geliyor.

Liang, Huawei'nin tüketici işini "büyümeye geri dönmek" ve otomobil çözümleri işini "hızlı gelişme" olarak tanımladı.

Liang, Huawei'nin gelir açısından en büyük segmenti olan ICT işinin "istikrarlı kaldığını" söyledi.

2019'dan bu yana ABD, Huawei'nin gelişmiş 5G çiplerinden Google'ın Android işletim sistemine kadar Amerikalı tedarikçilerden teknolojiye erişimini kısıtladı.