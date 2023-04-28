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Huawei, yapay zeka botunu duyurdu

Huawei, kendi yapay zeka sohbet robotu için Çin Patent Ofisi'ne ticari marka başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi
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Huawei kısa süre önce Çin Patent Ofisi'ne "Huawei NetGPT" ticari markasının tescili için başvuru yaptı.

Bilimsel araçları içeren Sınıf 9 kapsamına giren ticari markanın şu anda onay sürecinde olduğu belirtiliyor.

Yapay zekaya yönelik henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Şirket daha önce ChatGPT'yi ürünlerine entegre etmeyeceğini ve bunun yerine daha gelişmiş yapay zeka teknolojileri geliştirmeye odaklanacağını belirtmişti.

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