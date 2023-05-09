Huawei, yeni alt markasını tanıttı

Huawei, kısa süre önce düzenlenen bir etkinlikte yeni alt markası Huawei Kunling’i tanıttı.

Bildirilenlere göre Huawei Kunling, dağıtım pazarına özel 70’ten fazla üründen sorumlu olacak.

Bunlar arasında AI kameralar, fiber obtik sensörler, tabletler ve diğer akıllı algılama cihazları gibi son teknoloji ürünler yer alıyor. Ayrıca yeni marka, küçük ve orta ölçekli işletmeler, oteller, ticari gayrimenkul, perakende kanalları ve ofis güvenliğini hedefleyecek.

Konu hakkında yapılan açıklamada Huawei İcra Direktörü Wang Tao, ''Huawei Kunling'in KOBİ'lerin kolayca dijitalleşmesine yardımcı olmak için esnek ve akıllı ürün çözümleri sunacağını'' belirtti. Ayrıca bu çözümlere, tek duralı bir e-ticaret platformu da eşlik edecek.

Yeni duyuruya ek olarak Huawei, Huawei Soho Wi-Fi 6 Campus Hummingbird Suite çözümünü de duyurdu. Yeni Wifi 6 paketi, sorunsuz yüksek tanımlı video indirmeleri ve video konferanslar, tam kapsama alanı, kesintisiz dolaşım gibi yeteneklere sahip olacak.