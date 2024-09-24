  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Huawei, yeni 'Xinghe Akıllı Ağ' teklifini duyurdu
Takip Et

Huawei, yeni 'Xinghe Akıllı Ağ' teklifini duyurdu

Huawei Connect 2024'te, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang, 'Xinghe Akıllı Ağ, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin' temalı zirvede dünya çapında 20'den fazla yeni Xinghe Akıllı Ağ teklifini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Huawei, yeni 'Xinghe Akıllı Ağ' teklifini duyurdu
Takip Et

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte dünya dijital dönüşümden akıllı dönüşüme doğru ilerliyor. Tüm sektörler, sürücüsüz otomobiller, akıllı teşhis ve tedavi ile akıllı tren denetimi gibi yeni kullanım alanları oluşturmak için yapay zeka teknolojilerini hızla benimsiyor. Yapılan açıklamaya göre; Huawei Connect 2024'te, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang, 'Xinghe Akıllı Ağ, Endüstriyel Zekayı Güçlendirin' temalı zirvede dünya çapında 20'den fazla yeni Xinghe Akıllı Ağ teklifini duyurdu.

Huawei, müşterilerin akıllı gelişim fırsatlarını yakalamalarına, yeni akıllı ağ altyapısı oluşturmalarına ve akıllı çağda akıllı üretkenliği en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için Xinghe Akıllı Ağ tekliflerini sürekli olarak yükseltiyor.

TikTok, Rus medyasına ait hesapları kalıcı olarak kapattıTikTok, Rus medyasına ait hesapları kalıcı olarak kapattıDünya
Bakan Yumaklı: Her 4 un paketinden biri Türkiye’deki üreticilerin emeğine sahipBakan Yumaklı: Her 4 un paketinden biri Türkiye’deki üreticilerin emeğine sahipEkonomi
Teknoloji
Telegram gizlilik politikasını değiştirdi: Artık iki bilgiyi paylaşacak
Telegram gizlilik politikasını değiştirdi
BAE, çip savaşlarına 100 milyar dolarla katılmaya hazırlanıyor
BAE, çip savaşlarına 100 milyar dolarla katılmaya hazırlanıyor
Milli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alındı
Milli 5G baz istasyonundan ilk sinyal alındı
Kozmos ve GABORAS iş birliği ile kira yönetiminde uçtan uca dijital çözüm sağlanacak
Kozmos ve GABORAS iş birliği ile kira yönetiminde uçtan uca dijital çözüm sağlanacak
Picus Security 45 milyon dolarlık yatırım aldı
Picus Security 45 milyon dolarlık yatırım aldı
Gençlerin kariyer ipuçlarını TikTok’tan alması ne kadar güvenilir?
Gençlerin kariyer ipuçlarını TikTok’tan alması ne kadar güvenilir?