Huawei'den 5G hamlesi

Huawei Technologies, ABD ve müttefikleri Çin'in yarı iletkenleri üretmek için kullanılan temel araçlara ve teknolojiye erişimini daha da kısıtlasa bile, son teknoloji mobil çipleri üretmeye bu yılın başlarında yeniden başlamayı hedefliyor.

Nikkei Asia gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Huawei, kendi tasarladığı 5G mobil yonga setini önümüzdeki aylarda seri üretime sokmak için Çin'in önde gelen yonga üreticisi Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) ile birlikte çalışıyor.

Huawei, Washington'un 2020'de şirketin kilit Amerikan teknolojisine ve hayati küresel tedarikçilere erişimini kesmesinden bu yana son teknoloji mobil çipler üretemiyor.

SMIC de aynı şekilde 2020'nin sonlarından bu yana, Çin ordusuyla bağlantısı olduğu iddiaları nedeniyle ABD'nin ticaret kara listesinde yer alıyor.