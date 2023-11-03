Huawei'den elektrikli araçlar için hızlı şarj teknolojisi

Huawei, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve yeni nesil teknolojileri teşvik etmeye odaklanan akıllı şarj ürünleriyle, elektrifikasyon sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, bu kapsamda geliştirdiği yeni nesil sıvı soğutmalı ultra hızlı güç ünitesi ile akıllı e-mobilitenin dijitalleşmesine öncülük ediyor. FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı şarj ünitesi, kullanıcılara güvenilir ve daha verimli bir deneyim sunmayı hedeflerken, şarj noktası operatörleri için de yatırım fırsatı sunuyor.

Huawei, düşük karbon stratejisinin merkezinde yer alan esnek ve verimli bir dijital güç ekosistemi oluşturmak için iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Ürünün tanıtıldığı Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri Ekipmanları Fuarı'nda bir değerlendirme yapan Huawei Dijital Enerji İş Grubu Genel Müdürü Guanliang Zhao, bu ürünün artık Türkiye'de kullanıma hazır olduğunu söyledi. Zhao; “Türkiye'de e-mobilitenin gelişmesinden heyecan duyuyoruz. Büyüyen elektrikli araç pazarına güvenilir ve verimli ürünler sunmak için yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımızla birlikte yenilikçi bir şarj ekosistemi oluşturmaya ve daha iyi şarj deneyimi getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar süresince bize destek olan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz."

FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı şarj ünitesi

FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı şarj, hizmet verilen şarj seanslarının sayısını artırarak, yeni bir şarj altyapısı oluşturmayı mümkün kılıyor.

Sıvı soğutmalı güç ünitesi ile 720 kW gibi yüksek bir güç çıkışı üretilebiliyor. Kabin, güç havuzu ve güç paylaşım matrisi sayesinde, yüksek hızda şarj gerçekleşiyor. AC/DC ve DC/DC modüllerinin ayrılması, güç ünitelerini DC ESS bağlantısı için daha erişilebilir hale getirir ve güç kapasitelerinden daha fazla yararlanılmasını sağlar. Ünite, 12 adede kadar çıkışı destekleyebilir ve 600 kW'a kadar çıkış gücü tek bir konektörle işlenebilir. DC veri yolu ile tamamen sıvı soğutmalı olarak geliştirilen mimari, geleneksel mimariye kıyasla üstün kalite, daha fazla esneklik ve gelişmiş bir şarj deneyimi sunar

FusionCharge sıvı soğutmalı yüksek hızlı şarj ünitesi, 500 amperlik gücüyle yüksek hızlı şarj deneyimine imza atıyor. %95,5 verimlilik ve son derece düşük arıza oranına sahip olan ürün ayrıca, tamamen sıvı soğutmalı teknolojisi sayesinde 60dB'nin altında çalışarak, gürültü bariyerini de ortadan kaldırıyor.