Huawei'nin üç ekranlı telefonu Çin dışına çıkıyor: Global lansman tarihi belli oldu

Samsung ve birçok iddialı rakiple katlanabilir telefon pazarında rekabet eden Huawei, tüm zorluklara ve ambargolara rağmen üretime devam etti.

İddialı tasarımı, üst düzey donanımı ve üç ekranlı teknolojisiyle Huawei'nin inovasyonunu gözler önüne seren Mate XT Ultimate, Eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Şimdi ise Çin pazarının ardından diğer ülkelerdeki kullanıcıları sevindiren haber de geldi.

MATE XT ULTIMATE KÜRESEL PAZARLARA AÇILIYOR

Resmi hesaplardan duyuru paylaşan Huawei, üçe katlanabilen akıllı telefonu Mate XT Ultimate Desing modelini 18 Şubat'ta Malezya'da tanıtacak. İlk kez global pazarlarda tanıtılan telefon, bu sayede Çin dışına da çıkacak.

Daha sonra ise Türkiye ve diğer ülkelerde de lansmanlar düzenlenmesi, her pazara göre fiyat ve diğer detaylara ilişkin duyurular yapılması bekleniyor.

Çin'de satışa sunulan Mate XT Ultimate'in özellikleri ise şöyleydi:

-Ekran Boyutları: 6,4 inç (katlı), 7,9 inç (yarı açık), 10,2 inç (tam açık)

-Ekran Çözünürlüğü: 3K

-İşlemci: Kirin 9010

-RAM: 16 GB

-Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

-Batarya: 5.600 mAh, 66W süper hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 7,5W ters kablosuz şarj

-Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera

-Renk Seçenekleri: Zumaia Grisi, İskandinav Beyazı