  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Hükümetten Whatsapp'a yönelik yeni düzenleme: Yeni taslağın ayrıntıları neler?
Takip Et

Hükümetten Whatsapp'a yönelik yeni düzenleme: Yeni taslağın ayrıntıları neler?

AK Parti hükümeti, WhatsApp ve Signal gibi popüler mesajlaşma uygulamalarına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme ile ilgili ayrıntılar ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hükümetten Whatsapp'a yönelik yeni düzenleme: Yeni taslağın ayrıntıları neler?
Takip Et

Hükümet, sosyal medya platformlarına yönelik daha önce uyguladığı yasal düzenlemelere benzer şekilde, WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını da kapsayan yeni bir taslak üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemenin, Twitter, Facebook ve TikTok gibi platformlar için yapılan yasal düzenlemelerle uyumlu olduğu iddia ediliyor.

Yeni taslağın ayrıntıları

Sosyal medya ve iletişim platformlarına yönelik düzenlemeleri sıkça gündeme getiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Whatsapp ve Signal gibi platformları da yeni bir düzenlemeyle denetlemeyi planlıyor. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yaptığı açıklamada, Şebekeler Üstü Hizmet Sunumu adı altında hazırlanan taslak yönetmeliği değerlendirdi. Akdeniz, söz konusu düzenlemenin, daha önce sosyal medya platformları için yapılan düzenlemelere benzer bir çerçeve sunduğunu ifade etti.

Bant daraltma ve erişim engelleme cezaları

Taslağa göre, Whatsapp ve Signal gibi platformlar, Türkiye’de şirket kurma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacak. Platformlar, Türk yetkilileri tarafından uygun şekilde yetkilendirilmezse, bant daraltma ve erişim engelleme gibi ciddi yaptırımlara maruz kalacak. Prof. Dr. Akdeniz, bu düzenlemenin kullanıcılar açısından ciddi zorluklar doğuracağını ve milyonlarca kişinin bu servisleri kullanmasının engellenebileceğini belirtti.

Türk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyorduTürk tekstilinin ünlü firması iflas etti! Birçok ülkeye ihracat yapıyorduŞirket Haberleri

 

Öcalan'ın ailesinin İmralı ziyareti başvurusu: Bakan Tunç'tan açıklamaÖcalan'ın ailesinin İmralı ziyareti başvurusu: Bakan Tunç'tan açıklamaGündem

 

Teknoloji
Yapay zekâ savaşının yeni cephesi: Veri merkezleri
Yapay zekâ savaşının yeni cephesi: Veri merkezleri
Sosyal medya ve internet erişim problemi devam ediyor: Sorun ne zaman çözülecek?
Sosyal medya ve internet erişim problemi devam ediyor: Sorun ne zaman çözülecek?
Nvidia’dan çip üretimine yüz milyar dolarlık yatırım
Nvidia’dan çip üretimine yüz milyar dolarlık yatırım
TÜRKSAT 1000 Mbps hızlı interneti 2 milyon haneye ulaştıracak
TÜRKSAT 1000 Mbps hızlı interneti 2 milyon haneye ulaştıracak
Hedge fonlarda yarış kızıştı: DeepSeek yapay zekada fiyatlama dengesini bozdu
Hedge fonlarda yarış kızıştı: DeepSeek yapay zekada fiyatlama dengesini bozdu
Türkiye ‘oyuncu’ oldu: Visa verilerine göre ‘gaming’ yükselişte
Türkiye ‘oyuncu’ oldu: Visa verilerine göre ‘gaming’ yükselişte