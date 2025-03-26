Hükümetten Whatsapp'a yönelik yeni düzenleme: Yeni taslağın ayrıntıları neler?

Hükümet, sosyal medya platformlarına yönelik daha önce uyguladığı yasal düzenlemelere benzer şekilde, WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarını da kapsayan yeni bir taslak üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemenin, Twitter, Facebook ve TikTok gibi platformlar için yapılan yasal düzenlemelerle uyumlu olduğu iddia ediliyor.

Yeni taslağın ayrıntıları

Sosyal medya ve iletişim platformlarına yönelik düzenlemeleri sıkça gündeme getiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Whatsapp ve Signal gibi platformları da yeni bir düzenlemeyle denetlemeyi planlıyor. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yaptığı açıklamada, Şebekeler Üstü Hizmet Sunumu adı altında hazırlanan taslak yönetmeliği değerlendirdi. Akdeniz, söz konusu düzenlemenin, daha önce sosyal medya platformları için yapılan düzenlemelere benzer bir çerçeve sunduğunu ifade etti.

Bant daraltma ve erişim engelleme cezaları

Taslağa göre, Whatsapp ve Signal gibi platformlar, Türkiye’de şirket kurma zorunluluğu ile karşı karşıya kalacak. Platformlar, Türk yetkilileri tarafından uygun şekilde yetkilendirilmezse, bant daraltma ve erişim engelleme gibi ciddi yaptırımlara maruz kalacak. Prof. Dr. Akdeniz, bu düzenlemenin kullanıcılar açısından ciddi zorluklar doğuracağını ve milyonlarca kişinin bu servisleri kullanmasının engellenebileceğini belirtti.