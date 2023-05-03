IBM, yapay zeka istihdam edecek

Dünyanın en büyük bilişim teknolojileri şirketlerinden IBM, binlerce çalışanını yapay zeka ile değiştirmeye hazırlanıyor.

Habere göre IBM İcra Kurulu Başkanı Arvind Krishna, binlerce pozisyona işe alımların durdurulabileceğini belirtti. Şirket, yaklaşık 7800 pozisyonun yakın gelecekte yapay zekayla doldurulabileceğini düşünüyor.

Krishna bir röportajda, insan kaynakları gibi arka ofis işlevlerinde işe alımların askıya alınacağını veya yavaşlatılacağını belirtti. Krishna, müşteriye dönük olmayan bu rollerin yaklaşık 26.000 çalışanı kapsadığını söyledi: "Beş yıllık bir süre içinde bunun %30'unun yerini yapay zeka ve otomasyonun aldığını rahatlıkla görebiliyorum."

Bahsedilen yüzde 30’luk kesim yaklaşık 7.800 kişinin işini kaybetmesi anlamına geliyor.

Diğer taraftan IBM, yazılım geliştirme ve müşteriyle ilişkili pozisyonlarda işe alımlara devam edeceğini de ekledi. Toplamda 260 bin civarı çalışana sahip olan şirket, ilk çeyrekte yaklaşık olarak 7000 yeni çalışanı işe aldı.