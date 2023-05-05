İlk Apple Store yeniden tasarlanıyor

22 yıl önce ilk Apple Store'unu Washington, D.C.'de açan Apple, şimdi de Tysons Corner Store isimli bu mağazasını modern bir tadilattan geçirerek yeni bir görünüme kavuşturuyor.

Tysons Corner Center’ın plaza girişine yakın bir yere yerleştirilen geçici bir duvar üzerinde şu not yazıyor: "İlk Apple Store 22 yıl önce burada, Tysons Corner'da açıldı. Yakında sizi yeniden tasarlanan bu alanda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Hikayemizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. İşte bir sonraki bölüm."

Plaza girişinin yanındaki duvarda yeniden tasarlanmış klasik bir Apple logosu ve "Yeni bölüm çok yakında" yazısı yer alıyor. Tysons Corner, Apple için her şeyin başladığı yer ve bu nedenle sembolik bir alan. Projenin sıradan bir Apple Store modernizasyonundan daha büyük olacağına inanılıyor.

Şu an itibariyle bu yeni bölümün ne zaman açılacağı belli değil, ancak alışveriş merkezinin web sitesinde yeni Apple Store'un Nespresso ve Victoria's Secret mağazalarının arasında yer alacağı belirtiliyor.

Tysons Corner Apple Store 19 Mayıs 2001 tarihinde açılmıştı.