İlkokul öğretmenliği tarih olacak

Bill Gates, yapay zekalı sohbet robotlarının önümüzdeki bir buçuk yıl içinde çocukların okumayı öğrenmelerine ve yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacağını açıkladı.

Gates'e göre OpenAI ChatGPT ve Google Bard gibi hizmetler yakında insan öğretmenlerle eşit seviyede okuma ve yazma öğretebilecek.

San Diego'daki ASU+GSV Summit etkinliğinde konuşan Gates, "Günümüz sohbet robotları okuma ve yazma konusunda inanılmaz bir akıcılığa sahip. Bu da yakında öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini daha önce hiç olmadığı kadar geliştirmelerine yardımcı olacak" dedi.

Ancak Bill Gates, bu tür hizmetlerin gerçek bir öğretmenin yerini tamamen almadan önce öğrencileri motive etmek için insan dilini daha iyi anlamaları ve yeniden üretmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ünlü girişimci "Önümüzdeki 18 ayı ele alırsak, yapay zeka öğretmenlerin yardımcısı olarak kullanılacak ve yazma konusunda geri bildirim sağlayacak. Ayrıca matematikteki yeteneklerimizi artıracaklar" dedi.