IMF: Yapay zeka en çok beyaz yakalıları etkileyecek

Yapay zeka her geçen gün gelişirken ve kullanım alanları artarken birçok yeniliği de hayatımıza dahil ediyor. Bu yenilikler ve değişimlerin meslekler üzerinde de hissediliyor.

IMF başkanı Kristalina Georgieva, blog yazısında hükümetlere sosyal güvenlik ağları kurmaları ve yapay zekanın etkilerine karşı yeniden eğitim programları sunmaları çağrısında bulundu. Georgieva, "Çoğu senaryoda, yapay zeka muhtemelen genel eşitsizliği daha da kötüleştirecek; bu, politika yapıcıların teknolojinin toplumsal gerilimleri daha da artırmasını önlemek için proaktif olarak ele alması gerekiyor." dedi.

Gelişmiş ekonomiler daha fazla etkilenecek

Georgieva, yapay zekanın daha fazla işçi ve işletme tarafından benimsenmeye devam etmesi nedeniyle insan iş gücüne hem yardımcı olmasının hem de zarar vermesinin beklendiğini belirtti. Diğer uzmanların önceki uyarılarını yineleyen Georgieva, kısmen beyaz yakalı çalışanların ağır işçilere göre daha fazla risk altında görülmesi nedeniyle, etkilerin gelişmiş ekonomilerde gelişmekte olan pazarlara göre daha derin hissedilmesinin beklendiğini söyledi. Örneğin daha gelişmiş ekonomilerde işlerin %60 kadarı yapay zekadan etkilenebilir. Bunların yaklaşık yarısının yapay zekanın daha yüksek üretkenliği desteklemesinden faydalanabileceğini söyledi.

Georgieva, IMF'nin analizine atıfta bulunarak şöyle devam etti:

"Diğer yarısında, yapay zeka uygulamaları halihazırda insanlar tarafından gerçekleştirilen ve işgücü talebini düşürebilecek, ücretlerin düşmesine ve işe alımların azalmasına yol açabilecek temel görevleri yerine getirebilir."

"Bazı meslekler ortadan kaybolabilir"

Gelişmekte olan pazarlarda ve düşük gelirli ülkelerde işlerin sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 26'sının yapay zekadan etkilenmesi bekleniyor. Yükselen piyasalar, Hindistan ve Brezilya gibi ekonomik büyümenin sürdürülebilir olduğu yerleri ifade ederken, düşük gelirli ülkeler ise Burundi ve Sierra Leone gibi kişi başına düşen gelirin belli bir düzeye düştüğü gelişmekte olan ekonomileri ifade ediyor.

Georgieva, "Bu ülkelerin birçoğu yapay zekanın faydalarından yararlanacak altyapıya veya vasıflı iş gücüne sahip değil, bu da teknolojinin zamanla eşitsizliği daha da kötüleştirme riskini artırıyor" dedi.

Yapay zeka kullanımının sosyal huzursuzluk olasılığını artırabileceği konusunda uyaran Georgieva, daha kıdemli işçiler dijital dönüşüme ayak uydurmaya çalışırken, daha genç, daha az deneyimli işçiler üretimlerini artırmaya yardımcı olacak bir yol olarak teknolojiden yararlanmasının huzursuzluğu destekleyebileceğine değindi.

Yapay zeka, geçen yıl Davos'ta düzenlenen WEF'te ChatGPT'nin dünyayı kasıp kavurmasıyla sıcak bir konu haline geldi. Üretken yapay zeka tarafından desteklenen chatbot hissi, denemeler, konuşmalar, şiirler ve daha fazlasını yazma yeteneği sayesinde dünya çapında insanların çalışma şeklini nasıl değiştirebileceğine dair tartışmaları ateşledi.