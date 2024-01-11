İngiliz bilim insanları 2023'te 74 bitki ve 15 mantar türü keşfetti

BBC'nin haberine göre, Kew Gardens'daki bilim insanlarınca yapılan araştırmalar sonucu Antarktika'daki kayalardan volkanların tepesine kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde keşfedilen canlıların en az dörtte üçünün koruma altına alınması gerekiyor.

Kıdemli araştırmacı ve araştırma lideri Dr. Martin Cheek, söz konusu canlılara isim verilmesinin, türlerin korunması için atılan ilk adım olduğunu belirtti.

Kew Gardens'ın mantar uzmanı Dr. Raquel Pino-Bodas da "Bu keşiflerle günümüzde karşılaştığımız sıkıntılara, yiyecek, ilaç ve aktif bileşenler gibi doğal yollardan çözüm bulmamız oldukça mümkün." ifadesini kullandı.

Kew Gardens'ın 2023'te keşfettiği 74 bitki ve 15 mantar türünden öne çıkanlar şöyle listelendi:

Antarktika'da bulunan üç yeni mantar türü

* Endonezya'nın Waigeo Adası'ndaki Nok Dağı'nın tepesinde keşfedilen ve volkanik bölgelerde yaşayan bir orkide

* Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan ve yer altında büyüyen "Pinanga subterranea" isimli bir palmiye

* Etçil olduğu düşünülen ve Nane ailesine mensup olan "Crepidorhopalon droseroides" adında bir bitki

* Angola'nın Kalahari Çölü'nde kumlar altında yaşayan ve sadece çiçekleri yüzeye çıkan iki ağaç türü

* Madagaskar'da keşfedilen, şeffaf ve soluk renkli çiçeklere sahip olan bir orkide

* Güney Kore'de yiyecek atıkları içerisinde keşfedilen bir mantar türü

* Tayland'da bulunan lila renkli bir çiçek

* Güney Afrika'da bulunan, çivit içeren bir bitki