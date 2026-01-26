İngiltere'de 4 kişiden biri işini yapay zekaya kaptırmaktan korkuyor

İngiltere'de çalışanların yüzde 27’sinden fazlası, yapay zekâ nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde işlerini kaybedebileceklerinden endişe ediyor.

Uluslararası işe alım şirketi Randstad’ın yıllık raporuna göre, Birleşik Krallık’taki işverenlerin üçte ikisi (yüzde 66) son 12 ay içinde yapay zekaya yatırım yaptığını bildirirken, çalışanların yarıdan fazlası (yüzde 56) daha fazla şirketin iş yerinde yapay zekâ araçlarının kullanımını teşvik ettiğini söyledi.

Z kuşağı daha endişeli

Randstad’ın 35 ülkede 27 bin çalışan ve 1.225 kuruluşla yaptığı ankete göre, bu durum çalışanlar ile işverenler arasında yapay zekanın işler üzerindeki etkisine dair “uyumsuz beklentilere” yol açıyor.

Birleşik Krallık’taki ofis çalışanlarının yüzde 45’i, yapay zekânın çalışanlardan ziyade şirketlere fayda sağlayacağına inanıyor.

Özellikle 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı çalışanlar, yapay zekânın etkisi ve buna uyum sağlama becerileri konusunda en fazla endişe duyan grup olurken, 1946-1964 yılları arasında doğmuş ve kariyerlerinin sonuna yaklaşan baby boomer kuşağı daha yüksek bir özgüven sergiledi.