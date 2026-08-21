İngiltere’de sinemalarda Meta gözlük alarmı: Yasak kapıda

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Sektör temsilcisi İngiltere Sinema Birliği (UKCA), çok sayıda sinema işletmesinin salonlarda kameralı akıllı gözlük kullanımını sınırlandırabileceğini açıkladı.

359 sterlinlik gözlükler tartışmaların odağında

Meta’nın yaklaşık 359 sterline satılan akıllı gözlükleri, gizli görüntü ve ses kaydı yapılabileceği yönündeki endişeler nedeniyle daha önce restoran, tiyatro, bar ve mahkeme salonları gibi farklı alanlarda da tartışma konusu olmuştu.

UKCA, şu ana kadar üyeleri arasında ortak ve resmi bir yasak bulunmadığını belirtti. Ancak sinema işletmecilerinin, güvenlik ve gizlilik kaygılarıyla yapay zeka destekli giyilebilir teknolojilerin sunduğu imkanlar arasında denge kurmaya çalıştığı ifade edildi.

Erişilebilirlik açısından önemli avantaj sağlıyor

Akıllı gözlükler yalnızca kayıt özelliğiyle değil, erişilebilirlik imkanlarıyla da öne çıkıyor.

Cihazlar, görme veya işitme kaybı bulunan kullanıcılar için özel altyazı desteği gibi özellikler sunabiliyor. UKCA da giyilebilir teknolojilerin giderek yaygınlaştığını ve belirli erişim ihtiyaçlarına sahip kişiler açısından önemli faydalar sağlayabildiğini kabul ediyor.

Buna karşın sinema salonlarında gizlilik ihlali ve film korsanlığı ihtimali, işletmelerin temel endişeleri arasında yer alıyor.

Sinemalar daha sıkı önlemler alıyor

Sektördeki bazı işletmeler, kameralı akıllı gözlüklerin kullanımını tamamen yasaklamaya veya belirli koşullara bağlamaya başladı.

Meta ise gözlüklerin kayıt yaptığı sırada üzerindeki küçük LED ışığın yanıp söndüğünü belirtiyor. Şirket ayrıca kullanıcıların bu bildirim ışığını devre dışı bırakmasını engellemek amacıyla tahrifat tespit teknolojilerinin güncellendiğini savunuyor.

Ancak kullanıcıların bilgileri dışında görüntülendiklerine ilişkin şikayetlerin artması, sinema sektöründeki korsan kayıt endişelerini artırıyor.

Tiyatro ve barlarda da kısıtlama geliyor

İngiltere’de sinemaların yanı sıra eğlence ve hizmet sektöründeki diğer işletmeler de akıllı gözlüklere yönelik önlemler almaya başladı.

Bristol Hippodrome ve London Playhouse gibi mekanların sahibi ATG Theatres, gösteriler sırasında akıllı gözlük takan müşterilerden cihazlarını çıkarmalarının isteneceğini açıkladı.

İngiliz bar zinciri Wetherspoons'un İcra Kurulu Başkanı Tim Martin de müşterilerin veya çalışanların izinsiz şekilde görüntülenmesine izin vermeyeceklerini belirterek gizli çekimlere karşı olduklarını vurguladı.

Meta: “Özellikle görme engelliler için önemli”

Meta sözcüsü ise akıllı gözlüklerin yalnızca görüntü kaydı amacıyla kullanılmadığını belirterek cihazların müzik dinleme ve canlı çeviri gibi çeşitli özellikler sunduğunu ifade etti.

Sözcü, teknolojinin özellikle görme engelli kullanıcılar için önemli kolaylıklar sağladığını savunurken, getirilecek kısıtlamaların tutarlı biçimde uygulanması gerektiğini söyledi.

Meta ayrıca gözlüklerdeki bildirim ışığının, akıllı telefonlarda bulunan benzer göstergelerden farklı bir uygulama olmadığına dikkat çekti.