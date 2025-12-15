İnsan beyni yapay zekadan hâlâ üstün: Beceri aktarımında fark ortaya çıktı

Yapay zekâ son yıllarda büyük ilerleme kaydetse de, insan beyninin öğrenme ve öğrendiklerini yeni durumlara uyarlama yeteneği hâlâ bilgisayarların önünde yer alıyor. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, bu farkın ardındaki temel mekanizmayı gözler önüne serdi.

Deneylerde insan benzeri beyin yapısı test edildi

Princeton Üniversitesi’nden bilim insanlarının öncülük ettiği çalışmada, doğrudan insanlar üzerinde deney yapılmadı. Bunun yerine, beyin yapısı ve işleyişi insana oldukça benzeyen rhesus makakları kullanıldı. Maymunlardan ekrandaki şekil ve renkleri ayırt etmeleri ve yanıtlarını belirli yönlere bakarak vermeleri istendi.

Nefes'ten Merve Arkan'ın haberine göre, deney sırasında yapılan beyin taramaları, farklı görevlerde beynin aynı nöron gruplarını farklı şekillerde kullandığını ortaya koydu. Araştırmacılar bu yapıyı, yeniden birleştirilebilen ve farklı görevlerde tekrar tekrar kullanılabilen “bilişsel Lego parçaları” olarak tanımladı.

Çalışmanın yazarlarından sinirbilimci Tim Buschman, “Günümüzün en gelişmiş yapay zeka modelleri tek bir görevde insan seviyesinde, hatta insanüstü performans gösterebiliyor. Ancak çok sayıda farklı görevi öğrenmekte ve uygulamakta zorlanıyorlar” dedi.

Beyin, öğrenilen bilgileri yeni görevlerde yeniden kullanabiliyor

Araştırmaya göre beyin, mevcut bilişsel parçaları yeni görevlerde yeniden düzenleyip birleştirerek büyük bir esneklik sağlıyor. Bu sayede daha önce öğrenilen bilgiler, hiç karşılaşılmamış sorunların çözümünde kullanılabiliyor.

Bu bilişsel Lego bloklarının özellikle beynin planlama, karar verme ve problem çözmeden sorumlu olan prefrontal korteks bölgesinde yoğunlaştığı belirlendi. Ayrıca, ihtiyaç duyulmayan bilişsel blokların geçici olarak “sessize alındığı”, böylece beynin mevcut göreve daha iyi odaklanabildiği tespit edildi.

Buschman, bu süreci bir bilgisayar programına benzeterek, “Bir bilişsel blok, bir yazılım fonksiyonu gibi düşünülebilir. Bir nöron grubu rengi ayırt ederken, bir diğeri bu bilgiyi harekete dönüştürüyor. Bu sıralı yapı, beynin karmaşık görevleri yerine getirmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu mekanizmanın insanlara yeni ve beklenmedik durumlara hızla uyum sağlama yeteneği kazandırdığını vurguluyor. Buna karşılık yapay zeka sistemleri, “felaket unutma” olarak bilinen bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Yani yeni bir görev öğrendiklerinde önceki bilgilerini kaybedebiliyorlar.

Araştırmanın sonuç bölümünde ise şu değerlendirme yer alıyor: Beynin bilgiyi görevler arasında yeniden kullanabilme yeteneği, çevredeki değişimlere hızla uyum sağlamayı mümkün kılıyor ve bu da insan zekasını yapay zekaya karşı hâlâ güçlü kılıyor.