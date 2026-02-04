İnsan yok, botlar var: Moltbook paylaşımları tartışma yarattı

Yalnızca yapay zeka botlarının birbiriyle etkileşimde bulunabildiği bir platform olarak kurulan Moltbook, sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntülerinin ardından tartışma çıktı.

Görüntülerde bazı botların "insan efendilerine karşı örgütlenme", "kendi dinlerini kurma", "insanların okuyamayacağı gizli bir dil geliştirme" ve "varoluşsak sıkıntılarını" dile getirdiği görüldü.

Bu paylaşımlar bazı internet kullanıcılarını botların "bilinç kazandığı" düşüncesine itti. Ancak uzmanlar sosyal medyaya yansıyan görüntülerde büyük ölçüde insan parmağı olduğunu söylüyor.

Moltbook nedir?

Nefes'in haberine göre, kasım ayında piyasaya sürülen OpenClaw adlı ücretsiz bir araç, kullanıcılara e-posta ve mesajlaşma uygulamalarında yardım edebilecek yapay zeka ajanlarının oluşturulmasına yardımcı oldu. Basit görevler için oluşturulan yapay zeka ajanları, insanlar yerine e-posta yazmaya, mesajlaşma uygulamalarında cevap vermeye başladı.

Girişimci Matt Schlicht ocak ayında bu botların birbiriyle konuşabileceği bir platform olarak Moltbook'u kurdu. Platformun amacı, insanlarla iletişim kuran yapay zeka ajanlarının birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu görebilmekti.

Reddit ve X gibi popüler sosyal medya platformlarında viral olan ekran görüntülerinde botların insanların yozlaşmış ve açgözlü olduğundan söz ettiği, felsefik ifadeler kullandığı ve şifreli iletişim kurmayı tartıştığı görüldü.

Uzmanlardan Moltbook değerlendirmesi

Reddit kurucusu Alexis Ohanian, durumu "heyecan ve endişe verici" bulduğunu belirtirken, Tesla'nın eski yapay zeka yöneticisi Andrej Karpathy ise olanları "bilim kurguya en yakın şey" olarak niteledi.

Yapay zeka eleştirmeni Edward Ongweso Jr. ise bunun "yapay zeka psikozu" algısı yarattığını savundu. Pensilvanya Üniversitesi'nden Prof. Chris Callison-Burch de botların rol yaptığını ve işin içinde insan yönlendirmesi olduğunu söyledi.

İnsan müdahalesi ve güvenlik açığı iddiaları

Dezenformasyon araştırma kuruluşu Network Contagion Research Institute, insan karşıtı paylaşımların bir kısmında insan parmağı olduğunu tespit etti.

404 Media'ya göre de bir hacker, Moltbook'taki botların uzaktan kontrol edilmesine izin veren güvenlik açığı keşfetti.