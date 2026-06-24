İnsansı robot üreticisi Agility 2,5 milyar değerleme ile halka açılıyor

Agility Robotics'in amiral gemisi ürünü olan "Digit" adlı insansı robotu, üretim tesisleri ve büyük depolarda ağır yüklerin taşınması ve istiflenmesi gibi görevlerin otomatikleştirilmesinde kullanılıyor. İnsan benzeri yapısıyla dikkat çeken Digit, şirketlerin iş gücü verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Şirketin müşterileri arasında e-ticaret devi Amazon, lojistik ve dağıtım şirketi QXO, otomotiv tedarikçisi Schaeffler ve Toyota Motor Manufacturing Canada bulunuyor. Amazon'un, Agility'nin robotlarını depo operasyonlarında kullandığı belirtiliyor.

SPAC birleşmeleri, geleneksel halka arz sürecinin uzun ve maliyetli aşamalarını atlamak isteyen şirketler için önemli bir alternatif olarak görülüyor. Bu yöntem özellikle Covid-19 salgını döneminde faiz oranlarının tarihi olarak düşük seviyelerde bulunduğu 2021 yılında büyük popülerlik kazanmıştı.

Agility'nin halka arzı, yapay zeka ve robotik teknolojilerine yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden güç kazandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Şirket, elde edeceği yeni kaynakla insansı robot üretimini artırmayı ve ticari kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

*SPAC (Special Purpose Acquisition Company), Türkçede "Özel Amaçlı Satın Alma Şirketi", kendi ticari faaliyeti olmayan ve sadece başka şirketleri satın alıp borsaya taşımak amacıyla kurulan bir kabuk şirkettir. Bu yapılar, geleneksel halka arz (IPO) süreçlerine alternatif ve daha hızlı bir finansman yöntemi olarak öne çıkar.